Онколог Карасев рассказал, на что указывает горечь во рту

01.08.2020, 9:30, Разное

Онколог Иван Карасев рассказал, о чем свидетельствует появление горечи во рту. По его словам, дискомфортные ощущения в ротовой полости в 95% случаях возникают с выбросом в желудок желчи.

В желудке происходит перемешивание желчи и соляной кислоты. После этого она попадает в пищевод, а уже оттуда в ротовую полость. Порой возникают такие ситуации, когда процесс принимает постоянный характер. Чтобы выяснить, является ли проблема хронической, необходимо пройти УЗИ брюшной полости и сделать гастроскопию. Лечение обычно занимает не более трех недель. Если терапия проводится правильно, горечь во рту исчезает.

У молодых пациентов в последнее время часто диагностируется атрофический гастрит с пониженной кислотностью. Это состояние может спровоцировать развитие рака желудка. Снижение кислотности создает идеальную среду для развития патогенных бактерий, разъедающих слизистую оболочку. В итоге может вырасти злокачественное новообразование. Для предотвращения таких глобальных проблем необходимо при первом появлении неприятной симптоматики обратиться к гастроэнтерологу.