Выплаты хабаровским медикам за помощь пациентам с коронавирусом продлили

01.08.2020, 9:30, Новости дня

Медработники Хабаровского края, не вошедшие в федеральные списки выплат за работу с заболевшими коронавирусом, получат выплаты за август. Соответствующее постановление подписал врио губернатора региона Михаил Дегтярев, информирует пресс-служба краевого правительства.

В региональном минздраве уточнили, что «речь идет именно о работниках здравоохранения, не вошедших в федеральный перечень».

Для этих медиков «власти Хабаровского края утвердили свой список сотрудников, в который вошли врачи-эпидемиологи, врачи-реаниматологи, патологоанатомы, специалисты, проводящие лабораторную диагностику, водители автомобилей учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и другие специалисты», следует из сообщения, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Списки получателей утверждают главные врачи. На доплаты за август сможет рассчитывать персонал 50 учреждений – всего более 2 тыс. человек.

Отмечается, что врачи и персонал краевых лечебных учреждений уже получили выплаты за май и июнь. За июль средства поступят в августе, а за август – до 15 сентября.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, стабилизировалась. Сообщалось также, что субсидии на выплаты медработникам превысят 5 млрд рублей.