Охлобыстин рассказал об изменениях в «Современнике» после ареста Ефремова

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01.08.2020, 9:30, Разное

Актер Иван Охлобыстин рассказал, что изменилось в столичном театре «Современник» после ареста Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы. По словам звезды сериала «Интерны», из репертуара культурного учреждения точно исключат спектакль «Анархия». Решение об отмене постановки принял режиссер Гарик Сукачев.
В целом в «Современнике» актер был задействован в трех спектаклях. Он играл в постановках под названиями «Не становись чужим» и «Амстердам». Ефремов также являлся режиссером «Дюма».

8 июня Михаил Ефремов, находясь под воздействием спиртных напитков, сел за руль своего внедорожника. В районе Смоленской площади автомобиль артиста выскочил на полосу встречного движения и влетел в фургон службы доставки деликатесов. Водитель последнего скончался в больнице на следующее утро.

Ефремова задержали на месте аварии. Суд принял решение о домашнем аресте актера. Предварительные слушания по уголовному делу уже состоялись. Адвокат артиста посоветовал ему не признавать вину. В то же время правозащитник не пришел на первое заседание суда. В результате оно было перенесено.





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