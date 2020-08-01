 

В РФ начали принимать заказы на новый Toyota Highlander

01.08.2020, 9:25, Новости дня

Японский бренд Toyota сообщил о начале приема заказов на модели пикапа и внедорожника Fortuner и Hilux, но позже анонсировали начало заказов на обновленный паркетник Highlander.

Таким образом, производитель озвучил стоимость новых комплектаций для российского рынка. Приобрести модель в стандартном исполнении возможно за 3,68 млн рублей, тогда как более улучшенная версия оценивается производителем в 4,29 миллиона рублей и обладает расширенными опциями. До настоящего времени у дилеров были в продаже только дорогие версии.

Известно, что новинка отличается выбранной архитектурой, которая выражена в увеличенной базе, а также в заниженной подвеске. Остальные детали о новом кроссовере Highlander были анонсированы во время официальной презентации.





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