В РФ начали принимать заказы на новый Toyota Highlander

01.08.2020, 9:25, Новости дня

Японский бренд Toyota сообщил о начале приема заказов на модели пикапа и внедорожника Fortuner и Hilux, но позже анонсировали начало заказов на обновленный паркетник Highlander.

Таким образом, производитель озвучил стоимость новых комплектаций для российского рынка. Приобрести модель в стандартном исполнении возможно за 3,68 млн рублей, тогда как более улучшенная версия оценивается производителем в 4,29 миллиона рублей и обладает расширенными опциями. До настоящего времени у дилеров были в продаже только дорогие версии.

Известно, что новинка отличается выбранной архитектурой, которая выражена в увеличенной базе, а также в заниженной подвеске. Остальные детали о новом кроссовере Highlander были анонсированы во время официальной презентации.