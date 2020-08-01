 

Надежду Бабкину высмеяли за «омоложение» через фотошоп

01.08.2020, 9:09, Разное

Российскую певицу Надежду Бабкину высмеяли пользователи социальных сетей за омоложение через фотошоп. Подписчиков 70-летней знаменитости смутил один из последних снимков исполнительницы, который она обнародовала в рамках челленджа по поддержке женщин #womensupportingwomen.
Фото Бабкиной сделано в черно-белых тонах. На нем она сидит на стуле в стильном костюме. На фоне можно видеть роскошное убранство дома знаменитости. Образ артистки дополняют яркий макияж и дорогостоящие аксессуары.

В описании к фото Надежда Бабкина заявила, что эстафету передает Любови Успенской, Аните Цой и Наташе Королевой. Она призвала их опубликовать аналогичные черно-белые снимки.

В то же время большинству фолловеров 70-летней Бабкиной не понравился новый снимок. Они заявили, что артистка на нем выглядит сильно молодо. По мнению пользователей, знаменитость переборщила с фотошопом.

Ранее в Сети появлялась информация о заработках Бабкиной. Стоимость одного ее рекламного контракта составляет около двух миллионов рублей. Если речь идет о годовом сотрудничестве, то сумма может достигать 15 миллионов рублей. Публикация рекламного характера в социальных сетях оценена в 200 тысяч рублей.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Гороскоп на сегодня, 14 июля 2020 года

23.07 / Экс-невестка королевы Елизаветы II Сара Фергюсон взорвала интернет чтением сказки про трех медведей

24.06 / Без проблеска стыда в мозолистых мозгах

24.07 / Бегать не обязательно: Эксперты рассказали о пользе ходьбы для здоровья и похудения

06.07 / Учёные: Чёрная малина лечит кожную аллергию

09.07 / Героические лузеры на фоне радуги

04.07 / Нехватка витамина D приводит к развитию болезней сердца

29.03 / Мнение: Письмо: “А я сижу, страшным другом”

21.07 / В Samsung подтвердили сразу 5 анонсов 5 августа

21.07 / Война: Почему провалился план «Барбаросса»?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска