Надежду Бабкину высмеяли за «омоложение» через фотошоп

01.08.2020, 9:09, Разное

Российскую певицу Надежду Бабкину высмеяли пользователи социальных сетей за омоложение через фотошоп. Подписчиков 70-летней знаменитости смутил один из последних снимков исполнительницы, который она обнародовала в рамках челленджа по поддержке женщин #womensupportingwomen.

Фото Бабкиной сделано в черно-белых тонах. На нем она сидит на стуле в стильном костюме. На фоне можно видеть роскошное убранство дома знаменитости. Образ артистки дополняют яркий макияж и дорогостоящие аксессуары.

В описании к фото Надежда Бабкина заявила, что эстафету передает Любови Успенской, Аните Цой и Наташе Королевой. Она призвала их опубликовать аналогичные черно-белые снимки.

В то же время большинству фолловеров 70-летней Бабкиной не понравился новый снимок. Они заявили, что артистка на нем выглядит сильно молодо. По мнению пользователей, знаменитость переборщила с фотошопом.

Ранее в Сети появлялась информация о заработках Бабкиной. Стоимость одного ее рекламного контракта составляет около двух миллионов рублей. Если речь идет о годовом сотрудничестве, то сумма может достигать 15 миллионов рублей. Публикация рекламного характера в социальных сетях оценена в 200 тысяч рублей.