Оксана Самойлова после несостоявшегося развода анонсировала запуск четырех новых проектов

01.08.2020, 9:09, Разное

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова после несостоявшегося развода с артистом анонсировала запуск четырех проектов. Об этом модель пояснила в социальной сети Instagram.

По словам Самойловой, последние восемь месяцев оказались самыми тяжелыми в ее жизни. 2020 год для многодетной мамы подготовил много сюрпризов. Однако знаменитость сразу же предупредила, но ни в коем случае не жалуется. Супруга Джигана благодарит Вселенную за все события, которые происходят, поскольку все жизненные уроки пошли на пользу. Сейчас мать четверых детей чувствует себя очень сильной.

Имеющуюся энергию Оксана Самойлова решила направить в рабочее русло. За несколько месяцев она создала четыре глобальных проекта, запуск которых состоится уже этой осенью. Два из них относятся к инновационным. Одна из компаний и Самойлова создали что-то новое, и это официально утвердили в «Сколково». В целом проекты касаются пользы для здоровья, красоты и удовольствия. Модель добавила, что вторая инновационная компания, скорее всего, не будет популярна в Instagram, но о ней узнает весь мир.

Многодетная мать убеждена, что в жизни все делается к лучшему. Она призвала своих подписчиков не забывать о том, что взлеты и падения являются неизбежными в жизни, поэтому их важно научиться принимать.