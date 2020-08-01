Россия возобновила полеты за рубеж

01.08.2020, 9:08, Новости дня

Россия возобновляет полеты за рубеж после длительного перерыва из-за ограничений на фоне коронавируса: с субботы, 1 августа, можно улететь в Великобританию и Турцию.

Первые рейсы выполнят «Аэрофлот», «Победа», Turkish Airlines и Pegasus Airlines, передает РИА «Новости».

С 1 августа «Аэрофлот» начинает регулярные полеты в Стамбул, а с 10 августа – в Анталью. «Победа» с 1 августа также открывает полеты в Стамбул, с 10-го – в два аэропорта Антальи (Анталья и Газипаша), со 2 сентября – в Даламан.

S7 Airlines и «Россия» с 10 августа начнут летать в Анталью. Кроме того, S7 планирует полеты и в Даламан.

Azur air с 10 августа запускает рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

В расписании турецкой Pegasus Airlines на 1 августа значится рейс из Стамбула в Москву.

Также с 1 августа можно будет улететь и в Великобританию – «Аэрофлот» планирует два регулярных рейса из Москвы в Лондон. Полеты возобновит и British Airways, которая намерена выполнять два рейса в неделю из Лондона в Москву.

Московский аэропорт Внуково сообщил, что «Победа», Turkish Airlines, Azur Air и iFly будут летать из него в Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум, а Wizz Air UK – в Лондон-Лутон.

Кроме того, для россиян стала доступна еще одна страна – с 1 августа открывается граница с Абхазией. При этом о планах летать в Танзанию пока не сообщил ни один перевозчик.

Между тем представители туристического бизнеса не отмечают заметного спроса на поездки в Великобританию и Танзанию, но фиксируют повышенный интерес к отдыху в Турции. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе объяснила это тем, что большинство россиян уже определились с планами на отдых и не готовы их менять. Многие опасаются лететь в Турцию на первых чартерах, так как хотят дождаться возвращения первых туристов и послушать отзывы.

Ранее Росавиация сообщала, что российские авиакомпании имеют право отказать в допуске на рейс иностранцу без подтверждающего отсутствие коронавируса документа.