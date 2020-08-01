Ураган вмешался в планы НАСА по возвращению корабля Crew Dragon

01.08.2020, 8:48, Новости дня

Первый частный космический корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дагом Херли и Бобом Бенкеном покинет МКС в субботу, его возвращение ожидается в воскресенье, однако приводнению капсулы с астронавтами может помешать ураган «Исаиас».

По планам НАСА, Crew Dragon должен отстыковаться от МКС в 19.34 по времени восточного побережья США (2 августа, 02.34 мск). Его путь до Земли займет 19 часов. Приводнение капсулы с астронавтами произойдет в 21.42 мск в Атлантическом океане, передает РИА «Новости».

Вместе с тем Национальный центр наблюдения за ураганами США оповестил о приближении к восточному побережью Флориды урагана «Исаиас», передает «Российская газета».

Стихия несет сильный ветер и обильные осадки, однако пока неизвестно, заденет ли ураган зону приводнения Crew Dragon.

В НАСА внимательно следит за ситуацией с погодой, решение о возвращении или не возвращении корабля будет принято за три часа до отстыковки.

Напомним, в мае ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, впервые за долгое время американские астронавты были доставлены на МКС на борту своего корабля. Роскосмос перечислял недостатки Crew Dragon.



