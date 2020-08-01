Количество выздоровевших от коронавируса превысило 10 млн человек

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01.08.2020, 8:35, Новости дня

С начала пандемии коронавирусная инфекция была подтверждена у 17 591 968 человек в 188 мировых странах и территориях. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

Больше всего заразившихся в США (4,56 млн), Бразилии (2,66 млн) и Индии (1,69 млн). В первую десятку по распространению COVID-19 входят также Россия (838 тыс.), ЮАР (493 тыс.), Мексика (424 тыс.), Перу (407 тыс.), Чили (355 тыс.), Великобритания (304 тыс.) и Иран (304 тыс.).

10,33 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 к этому моменту уже выздоровели. По числу выздоровевших лидируют Бразилия (2 млн), США (1,43 млн), Индия (1,09 млн и Россия (637 тыс.).

Более 679 тыс. человек скончались от инфекции (153 тыс. – в США, 92 тыс. – в Бразилии, по 46 тыс. – в Мексике и Великобритании).

Украина занимает 33-е место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В последние дни в мире ежедневно фиксируется до 300 тыс. новых случаев заражения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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