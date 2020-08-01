Доктор Мясников призвал похудеть и бросить курить перед второй волной коронавируса

01.08.2020, 8:30, Разное

Доктор Александр Мясников рассказал, что россияне должны сделать перед второй волной коронавируса, чтобы избежать тяжелого протекания заболевания. По словам медика, необходимо похудеть и бросить курить.

Как заявил Александр Мясников, если необходим коллективный иммунитет, то COVID-19 должна переболеть большая часть населения. Главное, чтобы инфекционное заболевание протекало не в тяжелой форме, и люди не умирали.

Мясников напомнил о соблюдении социальной дистанции, гигиенических процедурах и ношении масок. Он призвал помнить, что пока в мире не было создано лекарство от коронавируса. То же самое касается вакцины. Ее создателям предстоит доказать безопасность и эффективность.

Доктор считает, что нужно стараться бросить курить, поскольку эта привычка входит в факторы риска. Осложнения от коронавируса могут наступить вследствие присутствия лишнего веса, поэтому необходимо похудеть. Третьим шагом является переход на здоровое малокалорийное питания, которое снижает риски развития сахарного диабета.

Мощными факторами укрепления иммунитета в целом являются физическая активность и закаливание. Важным является контроль артериального давления. В обязательно порядке нужно прививаться от гриппа и колоть все вакцины, находящиеся в стандартном списке.