Пожар произошел в кафе в центре Москвы

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01.08.2020, 8:30, Разное

В одном из кафе в центре Москвы произошел пожар. Возгорание было зафиксировано в субботу, 1 августа, в Тверском районе по улице Ильинка, 13. Информацией поделились сотрудники МЧС.
Имеются сведения о возгорании электрооборудования. Площадь распространения огня в кафе под названием «Замечательные люди» не превысила пять квадратных метров.

На место ЧП очень быстро прибыли сотрудники МЧС и ликвидировали огонь. В результате пожара никто не пострадал. Информация о том, насколько сильно повреждено помещение кафе, отсутствует.





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