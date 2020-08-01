Пожар произошел в кафе в центре Москвы

01.08.2020, 8:30, Разное

В одном из кафе в центре Москвы произошел пожар. Возгорание было зафиксировано в субботу, 1 августа, в Тверском районе по улице Ильинка, 13. Информацией поделились сотрудники МЧС.

Имеются сведения о возгорании электрооборудования. Площадь распространения огня в кафе под названием «Замечательные люди» не превысила пять квадратных метров.

На место ЧП очень быстро прибыли сотрудники МЧС и ликвидировали огонь. В результате пожара никто не пострадал. Информация о том, насколько сильно повреждено помещение кафе, отсутствует.