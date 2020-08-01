 

Народ настоял: Ивлееву вернули в шоу “Орел и решка”

01.08.2020, 8:23, Разное

Знаменитость устроила голосование ради шутки. Удивлению Насти Ивлеевой не было предела, когда ошеломляющее количество россиян высказались в поддержку ее идеи вновь стать ведущей шоу.

Блогерша 27 июня объявила, что готова вернуться в телешоу, которое вела с 2017 года. Она предложила подписчикам в “Инстаграм” оставить как минимум 500 тысяч комментариев за ее инициативу.

Результат не заставил себя долго ждать. Сообщения появлялись на странице Насти Ивлеевой по десять тысяч в минуту. Нужное количество было превышено за несколько часов.

В итоге телеканал “Пятница!” объявил, что Настя Ивлеева возвращается на экран. Об решении руководство сообщило в своем инстаграм-аккаунте. Также стало известно, что канал ищет соведущего для девушки. Многие фолловеры высказались в пользу телеведущего Антона Птушкина.

Сейчас блогерша находится дома, поскольку у всей ее семьи выявлен коронавирус. Поклонники желают Насте Ивлеевой скорейшего выздоровления и с нетерпением ждут нового сезона.





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