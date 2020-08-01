ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

01.08.2020, 8:16, Новости дня

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов банка.

По базовой линейке снижение максимальной ставки составило от 0,1 до 0,2 процентного пункта. Ставка по накопительному счету осталась неизменной, передает РИА «Новости».

Ранее средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ обновила минимум и составила 4,55%.

Напомним, Центральный банк РФ по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум.