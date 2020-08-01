 

Девушка с необычно узкой талией утверждает, что такой и родилась

01.08.2020, 8:17, Разное

Девушка из Мьянмы регулярно сталкивается с обвинениями в подделке или удалении ребер, все из-за того, что ее крошечная талия делает ее фигуру похожей на песочные часы. Кажется, что еще чуть-чуть и она переломится.

23-летняя женщина из Мьянмы по имени Су Наинг (Su Naing) имеет талию всего 34,7 см в обхвате. Считается, что на данный момент это одна из самых узких талий в мире.

При этом девушка уверяет, что она не прикладывала к этому никаких усилий и что все это генетическое, то есть она с такой талией родилась.

Су Наинг пыталась подать заявку в Книгу Рекордов Гиннесса, но оказалось, что ее талия на несколько см больше, чем талия нынешней рекордсменки, которая живет в Великобритании.

Су Наинг не отчаивается, ведь она все равно произвела большой фурор, когда стала выкладывать свои фотографии в сеть. При этом она утверждает, что такая узкая талия не доставляет ей никаких медицинских проблем и что поддерживать ее тоже не сложно, достаточно питаться здоровой пищей.

Су Наинг часто сталкивается с комментаторами, которые считают ее лгуньей и обвиняют в редактировании фото или операциях по удалению нижних пар ребер. Некоторые модели идут на подобные операции, чтобы их талия стала уже.

Также Наинг обвиняют в ношении тесного корсета, потому что по их мнению такую тонкую талию было бы невозможно иметь без корсета.  Врачи в свою очередь считают, что нормальный объем талии для взрослой и здоровой женщины средних пропорций должен быть в районе 80 см.

Несмотря на споры и обвинения, большинство комментариев к фотографиям Су Наинг положительные, ее называют очень красивой и изящной. 

Нынешняя рекордсменка из Книги Рекордов Гиннесса имеет талию на 7 см меньше, чем у Су Наинг, при этом она всю жизнь носит тесные корсеты, чтобы поддерживать свою талию в таком состоянии. 





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