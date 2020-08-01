Опубликованы данные о доходах Дональда Трампа за прошлый год

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01.08.2020, 7:48, Новости дня

Офис по правительственной этике о финансовых делах президента США опубликовал финансовый отчет Дональда Трампа за 2019 год.

Документ включает 78 страниц и содержит сведения о доходах и кредитах Трампа, передает РИА «Новости».

Сообщается, что за год прибыль курорта в Мар-а-Лаго упала с 22,7 млн до 21,4 млн долларов, отеля недалеко от Белого дома – с 40,8 млн до 40,5 млн долларов. Поскольку приведены данные только за 2019 год, не учитывается влияние коронавируса на бизнес.

Трамп сообщил, что продал особняк в Беверли-Хиллз за 13,5 млн долларов.

Большая часть доходов Трампа состоит из его прибыли от недвижимости по всему миру, но он также получает более 100 тыс. в год за книгу «Искусство заключать сделки».

Кроме того, Трамп получил пенсию от Премии гильдии киноактеров в размере 77,8 тыс. долларов и от Американской федерации артистов телевидения и радио в размере 8,7 тыс. долларов.

Также у Трампа есть 14 кредитов, пять из которых – на сумму свыше 50 млн долларов.

Wall Street Journal пишет, что в 2019 году президент получил 446 млн долларов, то есть на 2,6% больше, чем в 2018 году.

Год назад Трамп заявил, что потерял до 5 млрд долларов в результате избрания главой государства. Речь идет о неполученных доходах и расходах на адвокатов из-за поданных против него исков.





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