 

Резников: Кравчук тоже видит, что Минские соглашения нуждаются в модернизации

01.08.2020, 7:29, Новости дня

Вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Алексей Резников считает, что его оценка Минских соглашений совпадает с мнением нового руководителя делегации, первого президента Украины Леонида Кравчука. Как сообщает “Интерфакс-Украина”, об этом он сказал 31 июля в комментарии журналистам.

“Леонид Макарович – мудрый человек, и мы созвучно с ним оцениваем Минские соглашения. Хотя мы с ним еще их не обсуждали – сделаем это в понедельник. То есть он видит так же, как я, что Минские соглашения будут проситься быть модернизированными. Искать компромиссы надо? Надо. Заканчивать войну надо? Надо”, – отметил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Леонида Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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