 

Водоканал против десанта

01.08.2020, 7:19, Разное

Мрачная новость пришла накануне выходных из Петербурга.

На прошлой неделе там парадно, в присутствии Путина, отметили день Военно-Морского Флота. А в это воскресенье, 2 августа, в день ВДВ, нашим «голубым молниям» будет нанесено тяжелое оскорбление – питерский «Водоканал» отключит часть городских фонтанов. Нет, чтобы Верховный уважил десантников принял бы праздничное погружение в фонтанные купели празднующих десантных масс!

Но вместо торжеств невские водоканальцы вразумляют вольных отставных десантников инструкциями, от которых «уши вянут»:

«Фонтаны – это технически сложные конструкции, включающие в себя установленное оборудование: светильники, электромагнитные клапаны и насадки. Купание в фонтанах может обернуться серьезными травмами для людей, а также повреждением и поломкой оборудования».

Какие, к чертям, «клапаны», когда душа горит и просит охлажденной волны и пенящихся струй?! Что-то нам подсказывает, что купание «голубых беретов» все же состоится как в отключенных «сложных конструкциях», так и в тех, которые питерский «Водоканал» отключать не намерен. Десант, заряженный «огненной водой», сядет в фонтаны.

Водные процедуры наверняка охватят не только «северную столицу», но и город-герой Москву. И, разумеется, они традиционно пройдут на высоком патриотическом идейном уровне.

И пусть Путин не едет. И без него будет весело. «Плеснет синевой» воскресенье.

СерпомПо





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