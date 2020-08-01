Мнение: О проклятии августа, пришедшем в Россию досрочно

01.08.2020, 7:11, Разное

Вот и настал месяц, который давно уже считается для России несчастливым. Несколько крупных катастроф, от провалившегося путча до удавшегося дефолта, от взрыва на подлодке «Курск» до аварии на Саяно-Шушенской ГЭС убедили россиян в особом проклятии августа. И сейчас оно, похоже, вовсю начинает действовать.

Или даже уже начало.

Российский #рубль резко сдал свои позиции ещё в канун августа. Его затяжное пике оформилось ещё на последней неделе июля. А за пару последних дней стало заметным даже далёким от рынка людям. Восемь торговых дней кряду российская валюта дешевела по отношению к американской и европейской. А сравнении с майскими локальными курсовыми максимумами она потеряла уже шесть рублей к #доллар­у и без малого 10 руб. – к #евро.

Притом что #нефть, основа российской бюджетной и курсовой политики, оказалась скорее в фаворе у трейдеров. Весь июль она практически простояла, как вкопанная. А рубль тем временем сорвался…

Хотя, по идее, не должен был бы. Его движение стало, по сути, реактивным. На рынке Forex американский #доллар, ведомый печатным станком ФРС США, потерял около 5% к евро за месяц, прозванный в народе макушкой лета. Обычно такие движения укрепляют и валюты развивающихся стран. Но рубль и тут ухитрился пролететь. Он показал второй наихудший результат среди основных валют emerging markets.

Номинально причины этого кроются в конвертации нерезидентами крупных дивидендных выплат, совпавших по времени с окончанием налоговых платежей, а также с периодом значительных распродаж на рынке ОФЗ и в российских акциях. Но не только в этом дело. Ситуация для рубля сложилась неблагоприятно со всех сторон. Экспортёры, продававшие иностранную валюту под июльские платежи в бюджет, ушли с рынка как раз в тот момент, когда зарубежные инвесторы начали скупку долларов для вывода полученных рублёвых дивидендов.

Вдобавок, к покупкам валюты присоединилось #население. С одной стороны, почти месячное отсутствие роста на нефтяном рынке заставило задуматься о том, как скоро начнётся вторая волна снижения стоимости чёрного золота. С другой, открытие некоторых зарубежных стран для российских туристов, включая дорогую многим Турцию, дополнительно повысило спрос на доллар.

Но и дивидендный фактор, и нефтяной, и туристический даже вместе взятые не сыграли бы с рублём столь злую шутку, когда б не календарь. У валютных трейдеров тоже есть восприятие августа как месяца, неудачного для развивающихся стран. Их национальные валюты традиционно более уязвимы в августе, потому что объёмы торгов ниже, и нехватка ликвидности способна лишь усугублять волатильность. Более того, правительства государств с переходной экономикой именно в последнем летнем месяце находятся в наименьшей готовности к чрезвычайным ситуациям. И потому, что много чиновников отсутствуют из-за отпусков. И потому, что инвесторы сами мандражируют на тонком рынке, обострённо воспринимая даже малейший негатив. А его вокруг России хватало в канун августа. Потому многие решили действовать на опережение…

Именно из-за этого, вполне возможно, августовской драмы удастся избежать. Но есть ещё факторы, связанные с приближением американских выборов, с розыгрышем российской карты в их ходе, с опасением новых антироссийских санкций. Да и вообще, август – нехороший месяц…

И если июль – это был пролог, то как думаете, что с рублём сделает проклятие августа?