Трамп объявил о намерении запретить TikTok в США

01.08.2020, 7:08, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что собирается запретить работу китайского сервиса TikTok на территории США.

«Мы запрещаем их в США», – приводит его слова ТАСС.

Трамп сообщил, что соответствующие шаги могут быть сделаны уже в субботу. Президент США может подписать исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.

Трамп также дал понять, что не поддерживает покупку TikTok какой-либо американской компанией.

Кроме того, он посетовал, что демократы в Конгрессе США «заблокировали столь необходимые выплаты по безработице». По словам президента, это «ужасно». Как сообщил Трамп, в Демократической партии США понимают, что «это не вина работников, что они безработные, это вина Китая».