 

Трамп объявил о намерении запретить TikTok в США

01.08.2020, 7:08, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что собирается запретить работу китайского сервиса TikTok на территории США.

«Мы запрещаем их в США», – приводит его слова ТАСС.

Трамп сообщил, что соответствующие шаги могут быть сделаны уже в субботу. Президент США может подписать исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.

Трамп также дал понять, что не поддерживает покупку TikTok какой-либо американской компанией.

Кроме того, он посетовал, что демократы в Конгрессе США «заблокировали столь необходимые выплаты по безработице». По словам президента, это «ужасно». Как сообщил Трамп, в Демократической партии США понимают, что «это не вина работников, что они безработные, это вина Китая».





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Немецкий экономист – в распределении финансовой помощи ЕС благоволит европейским экономическим «двоечникам»

08.07 / Тарифы на мобильную связь в РФ выросли на 8% за полгода

29.07 / Деятельность сторонников ИГ пресекли в Петербурге

10.07 / В Крыму начали активно вводить пропускной режим в заповедниках

27.06 / США осудили «вагнеровцев» за «постыдные действия» в Ливии

02.07 / В Москве поправки к Конституции поддержали более 90 процентов избирателей

10.07 / Против Порошенко открыто еще четыре уголовных производства

11.07 / Дональд Трамп смягчил приговор Роджеру Стоуну

07.07 / Видео: Шесть соборов, менявших веру

07.07 / Белый дом: задача Трампа – объединить страну на основе общих ценностей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска