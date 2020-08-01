 

«Чернобыль» признан лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино

01.08.2020, 6:30, Новости дня

Сериал «Чернобыль» получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший мини-сериал, сообщают информационные агентства.

Церемония оглашения обладателей главной британской телевизионной премии прошла в режиме онлайн, передает ТАСС.

Британец Джаред Харрис получил «Бронзовую маску» в категории «Лучшая мужская роль».

18 июля состоялось вручение премий в области телемастерства (British Academy Television Craft Awards). Тогда «Чернобыль» получил семь премий.

Таким образом, сериал, претендовавший на премии в 14 номинациях BAFTA, в девяти одержал победу, передает РИА «Новости».

Напомним, титулованный мини-сериал «Чернобыль» критиковали за искажение фактов. Так, один из ликвидаторов аварии Евгений Шевченко рассказал, в чем создатели сериала обманули зрителей.





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