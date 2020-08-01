 

“Не жду от России компромиссов”. Резников прокомментировал переговоры о Донбассе

01.08.2020, 6:20, Новости дня

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, который является первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по ситуации на Донбассе, не ожидает, что Россия пойдет на компромисс.

Об этом он сказал УНН 31 июля.

“Я не жду от России компромиссов. Я жду хотя бы нормального обсуждения, диалога и разумного подхода. Тогда компромиссы рождаются. Если стороны настроены… не надо нам “генерить” компромиссы, они их уже “сгенерили” ранее, мы “сгенерим” сами компромиссы. Главное – чтобы нас поддержали французские и немецкие партнеры и россияне с этим согласились”, – объяснил Резников.

Вице-премьер считает, что с поддержкой стран нормандского формата ситуация “обречена на успех”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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