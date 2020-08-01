Бесятся с жиру, сошли с ума или Путин нашептал: в чем причины «самопогрома» Запада?

01.08.2020, 5:32, Разное

31.07.2020

«Антирасистский» бунт, бессмысленный и беспощадный

Хотя расизм и рабство остались в далеком прошлом, борьба с ними охватила уже весь Западный мир, разгораясь, словно лесные пожары в знойное лето. В этом увлекшиеся ею жители США и европейцы удивительно похожи на украинских национал-патриотов, до сих пор отчаянно борющихся с коммунизмом и Советским Союзом. И при этом точно так же с ликованием разрушая свою страну, своё настоящее и будущее…

Сначала были протесты. В первые пару дней это были действительно протесты против действия полиции, и проходили они более-менее цивилизованно. Но надолго цивилизованности не хватило, и начались погромы с грабежами. Они мгновенно охватили все Штаты, чего не случалось уже много десятилетий, и многие сходились во мнении, что этот «американский Майдан» спланирован демократами, старающимися выбить почву из-под ног Трампа.

Казалось, терпение власти и «белой Америки» иссякнет, и вот-вот Национальная Гвардия привычно наведет порядок жесткой рукой, после чего сконфуженные демократы с треском продуют осенние президентские выборы. Но всё пошло не так, всё пошло вопреки логике и здравому смыслу, всё стало еще хуже. Демократическая партия США решила, что эти протесты и погромы – меньшее зло, чем президент-республиканец Дональд Трамп. Мэры-демократы ряда крупнейших городов США выступили с требованием запрета любых попыток разгона беспорядков, назвав это «противодействием тирании». Полицейских, пытавших наводить порядок. Против граждан, использовавших своё конституционное право на защиту своей собственности от «антирасистов», заводили уголовные дела.

Это было уже хуже, чем погромы и грабежи: пошатнулась сама система, об знаменитую «диктатуру закона» Запада толпа вытерла ноги, а страна погружалась в анархию. В Чикаго одна черная банда расстреляла похороны члена другой черной банды, убитого несколькими днями ранее тоже какой-то черной бандой: погибло 17 человек! В Сиэтле и еще нескольких городах «майдановцы» захватили административные здания и создали «народные республики».

Ничего народного там, конечно, не было: уже на следующий день буйную анархию сменила жестокая власть криминальных группировок, взявшихся смотреть за порядком на районе в отсутствии полиции. Уставших от погромов «борцов с расизмом», спящих прямо под постаментами разрушенных ими памятников, подкармливают местные общественные и политические активисты левого толка, проводя продразверстки в супермаркетах и на оптовых базах. Особенно стараются троцкисты, сторонники Сандерса – пусть их вождь и сошел с избирательной гонки, но они ненавидят Трампа и республиканцев (и капиталистов) еще больше, чем демократы.

Но почему весь этот организованный хаос распространяется под лозунгами «антирасистских выступлений», а власть имущие этому подыгрывают? «Белая Америка» дружно бухнулась на колени перед цветными погромщиками, вытирая им тыренные кроссовки на ногах и моля о прощении за века рабства. Даже не просто дружно, а как-то организованно, как по команде сверху!

Известны случаи, когда отдельных работников компаний увольняли за отказ преклонить колени перед портретом убиенного Джорджа Флойда. Того, что ранее неоднократно мотал срок – но волею буянящей толпы, оравшей «у ангела не бывает судимостей» был посмертно реабилитирован перепуганным судом. Тем временем американские компании торопливо переименовывали свои «черные списки», потому что это тоже оскорбляло благородные чувства темнокожих граждан – жгущих их офисы и грабящих их магазины. А шутка о «реформе шахмат» уже все меньше и меньше казалась шуткой.

И это при том, что потомков рабовладельцев в современной Америке менее 0,1%. Более того, 80% населения страны это потомки тех, кто приехал в Новый Свет уже после отмены там рабства. Но ими двигает не разум, не логика, даже не сердце, а какой-то массовый гипноз! Впрочем, имя «гипнотизера» хорошо известно – это американские СМИ, эдакий коллективный Кашпировский, промывающий мозги похлеще электрошока.

От происходящего уже отвалилась челюсть у поляков, которые несколько десятилетий были самыми большими фанатами США в Европе, они для них были и защитником, и спонсором, и образцом для подражания. И вот теперь польские газеты разразились заголовками типа «Образ Америки рушится». Не какие-то там наймиты Кремля, а консервативная провластная газета «Rzeczpospolita», напечатавшая следующее: «Имидж Соединенных Штатов, центра западной цивилизации, рушится на наших глазах. Получится ли его восстановить? Не пора ли нам задаться вопросом, можно ли возлагать на США все надежды, связанные с нашим будущим и безопасностью?»

Точно так же озадачены и украинские прозападные национал-патриоты, либералы и еврооптимисты – ведь Америка для них значит еще больше, чем для поляков, ведь без неё не смогут протянуть ни они сами, ни их идеология интеграции Украины в Западный мир. А куда теперь интегрироваться – в этот хаос, напоминающий украинцам собственный 2014 год? Это что же, украинцам тоже придется на коленях просить прощение у «афроамериканцев» и «афроевропейцев»? Витрина Западного мира сейчас разбита и горит.

А ведь где-то мы это уже видели – кажется, у Марка Захарова в «Убить дракона». Сходство именно в том, что данный бунт беспощаден и бессмыслен, это просто «праздник свободы», переполох в обезьяннике. Тем не менее, он успешно развивается, перекинувшись уже в Старый Свет! Там тоже начали с «борьбы против расизма», даже на коленях поползали немного, а уже на следующий день продолжили восстанием британских черных мусульман и новыми волнениями в цветных пригородах Парижа.

Всё это можно узнать из регулярных новостей, так что не будем их пересказывать. Сосредоточимся на главном, резюмируем происходящее: мы имеем две странности, которые никто не пытается объяснить. Первая странность – это массовый бунт, охвативший уже значительную часть Запада, вышедший так далеко за рамки первоначального протеста против расизма, что он просто потерял всякую цель. Его не считают странным только потому, что на Западе эти «цветные восстания» и устраиваемые ультралевыми беспорядки явление почти обыденное.

В чем же тут странность? В широте размаха! Бунт охватил всю Америку, но «борьба с расизмом» это только его лозунг, флаг. Причем потрясают им не столько сами бунтовщики, сколько напуганный ими средний и высший классы общества. Представленных в основном «бледнолицыми», хотя и имеющих к работорговле ещё более далекое отношение, чем современные украинцы к крепостничеству.

Вот эта неадекватная реакция «зажиточной белой Америки», а также политиков и чиновников, является второй странностью. От них ожидали подавления беспорядков. Ожидали, что республиканцы изобличат демократов, а демократы даже начинали, было, оправдываться и переводить стрелки: мол, за всем этим стоит Путин, это длинная рука ФСБ! Но нет, демократы выбрали американский майдан, надеясь, что это поможем им выиграть осенние выборы или хотя бы не признать победы Трампа. Глупо, но всё же объяснимо!

Но почему себя пассивно повели и республиканцы? Почему вдруг, как по мановению волшебной палочки, и демократы, и республиканцы, а за ними политики Европы бросились просить у дебоширов и грабителей прощение за столетия расизма – хотя в США его нет с 60-х годов, а в Европе с 1945 года. Как это понимать? Тут и ребенку очевидно, что либо Запад рехнулся, либо всё обстоит несколько иначе, чем нам это объясняют в комментариях СМИ.

Мы смотрим видео волнений и погромов, но не понимаем их сути, готовые объяснения мы черпаем из комментариев. А тут немудрено ошибиться дать ввести себя в заблуждение! Вот как, к примеру, вы бы поняли знаменитые кадры штурма Зимнего в 1917-м, если бы вам еще в детстве не объяснили, что это Октябрьская революция (варианты: большевистский переворот, окаянные дни, трагедия французских булок и т.д.)? Наверняка долго бы ломали голову над тем, зачем матросы ломают ворота, бросают гранаты и бегут к Зимнему колоть штыками портреты царей! А как, без готовых комментариев политиков и журналистов, вы бы расценили видеохронику украинского Евромайдана?

Западные СМИ очень удачно свели все эти волнения к «антирасистской революции», и именно так теперь их и подают обывателям. И как в подтверждение этого, западный истеблишмент бухается на колени перед «потомками рабов», увлекая за собой всю «белую Америку» (а теперь и «белую Европу»). Но вам не кажется, что это спектакль, призванный ввести всех в заблуждение? Впрочем, как и горящие разграбленные магазины…

Дело в том, что об этом «самопогроме» Запада существуют и другие, альтернативные мнения. Просто они не попадают в западные СМИ (и не пересказываются украинскими), они не выходят за рамки социальных сетей, где их к тому же удаляют модераторы. И вот среди них есть весьма любопытная теория искусственного хаоса. Не стоит рассматривать её как истину в последней инстанции, но всё же она достаточно многое объясняет.

Она утверждает, что эти беспорядки не совсем спонтанны. Да, основная масса людей выходила на улицу по зову сердца (или желудка), однако у акций были организаторы. А еще было множество «роялей в кустах», целые симфонические оркестры! Как во время второго Майдана в Киеве вдруг возникали группы провокаторов, что-то захватывавших или ломавших, провоцировавших столкновения с милицией, так и погромы в США начинали группы неизвестных «активистов». И они всегда вели толпы к магазинам, аптекам и ресторанам, а не к «вокзалам и телеграфу», превращая эту «антирасистскую революцию» в банальный бунт с грабежом.

И вот достаточно наблюдательные люди рассмотрели у этих протестов-погромов не менее трех разных организаторов. Одними из них были американские демократы, причем буржуазная верхушка этой партии (Байден) использовала для раскочегаривания масс левые низы (Сандерс) и ультралевых «попутчиков». Однако демократы быстро утратили контроль над событиями, когда другие группы организаторов перенаправили протесты в антисистемный бунт против «капитализма» (власти корпораций и такого прочего). При этом ультралевые действовали заодно с «черными националистами», выступающими под лозунгами «борьбы с расизмом», поскольку так неграм буянить проще и привычнее. Именно такой поворот событий вызвал озабоченность у Трампа, назвавшего ультралевых террористами.

Кто же это делал? Потенциальных заказчиков называлось немало: далеко зашедшие американские демократы, вездесущие российские хакеры и даже красный Китай. Но демократы не только утратили контроль над событиями, они сами испугались этого бунта, который к тому же вышел далеко за пределы США. Вот только их ненависть к Трампу затмевает разум (так же как ненависть украинских национал-демократов ко всему «донецкому» и «кацапскому»), поэтому они предпочти покрывать, защищать этот хаос от зачистки, но не позволить федеральным властям одержать политическую победу. Видимо полагая, что это поможет им понравиться толпе, стать её лидерами, снова взять ситуацию под контроль. Чем-то это напоминает взаимоотношения «Объединенной оппозиции» и радикалов украинского Майдана.

Преувеличивать возможности Кремля не стоит, и вообще это любимый ярлык демократов (у них во всем Путин виноват). А вот версия Китая выглядит довольно убедительно, ведь у него есть давние связи с американскими ультралевыми (троцкистами, маоистами и анархистами). Почему бы не предположить, что в ходе нынешней холодной войны между Вашингтоном и Пекином китайцы нанесли Америке удар изнутри? Рассчитанный так, чтобы использовать очередной «черный бунт» как повод к всеамериканскому восстанию? И оно ведь вспыхнуло не на ровном месте: если расизм в Америке существует в основном в головах самих черных, то социально-экономические проблемы обострены до предела.

Это испугало не только Трампа, но и демократов – ведь вся верхушка Демпартии это тоже либо владельцы корпораций, либо их топ-менеджеры. А когда волна перекинулась на Западную Европу, где левые вообще имеют огромный политический вес, то на своих золотых унитазах заерзали «империалисты» всего Западного и вообще глобального мира. Некоторым из них, возможно, даже явился призрак коммунизма и мировой революции. Особенно после того как они узнали, что единственным памятником белому человеку, не снесенным в «Сиэтловской народной республике», является памятник Ленину! Ой, теперь что-то и украинские национал-патриоты нервно зачесались…

Нужно было что-то делать, нужно было снизить опасность этого бунта для американской системы. Но как? Очень просто, по старому принципу «разделяй и властвуй». В данном бунте вместе участвуют две общественно-политические силы: черные, с лозунгами «долой расизм», и левые с лозунгами «долой капитализм». Их идеи переплетаются, они больше чем союзники – в общем, как большевики, эсеры и анархисты в революции 1917 года. Но ведь их можно выделить по отдельности и разделить разным отношением к одним и другим. Чем американская система и занялась!

Левых сразу же объявили экстремистами и террористами, а антикапиталистический порыв бунтующих масс направила на погромы и грабежи – провоцируемые той самой третьей группой организаторов. Среди которых были и кормящиеся из рук ФБР «ручные» экстремистские организации афроамериканцев, а также сидящие на крючке у копов черные банды. Но при этом негров решили не трогать, более того, «белая Америка» упала перед ними на колени и поддержала их антирасистские лозунги!

Всё очень просто: ей было проще пожертвовать сожженными полицейскими машинами и разграбленными магазинами, натереть ссадины на коленках и немного самоунизиться перед «черными ангелами», чем рисковать потерять всё. Поэтому американские СМИ, даже демократические, упорно комментируют события именно как антирасистские выступления и протесты против «тирании Трампа», а не антикапиталистические волнения.

А что дальше? Сначала Америка надеялась, что удовлетворенные унижением белых, черные угомонятся и разойдутся по домам – а без них восстание потеряет большую часть активных участников. Оставшихся же без поддержки черных кулаков левых упакуют как экстремистов и террористов, под какофонию очередной компании «борьбы с красной угрозой». Но глупость демократов, подливающих масла в огонь, затянула эти протесты до неприличия. И теперь черный бунт, ультралевый погром, криминальный беспредел и антиреспубликанский майдан слились в ядерную смесь.