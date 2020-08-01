 

Участников акций в поддержку Фургала в Хабаровске стало вдвое меньше

01.08.2020, 5:08, Новости дня

Очередная акция в поддержку арестованного по подозрению в причастности к заказным убийствам бизнесменов экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрала вдвое меньше участников, чем прежде, информирует администрация Хабаровска.

«Численность активистов продолжает уменьшаться», – информирует портал администрации города.

На площади у краевого правительства собралось около 3,5 тыс. человек. Акция проходит мирно с призывами освободить бывшего главу региона или провести открытое судебное заседание. Отмечается, что «призывы звучат только от инициативной группы, люди в основном отдыхают, разговаривают о жизни».

Снижение числа участников сами демонстранты связывают с падением интереса граждан к происходящим процессам и появлением на акциях поддержки представителей несистемной оппозиции и людей, которые используют площадку акции в собственных политических целях.

При этом в регионе действует режим повышенной готовности и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый рост заболеваемости COVID-19.





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