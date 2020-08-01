«Ништяк, браток!»

01.08.2020, 5:05, Разное

1 августа стартует Beat Film Fest. Четыре фильма и одна программа— выбор «Новой».

С 1 по 14 августа состоится BEAT — традиционный международный смотр документального кино о новых этических и культурных вызовах. Билеты уже в продаже. В разных секциях — лучшие неигровые фильмы, рассказывающие о сложном устройстве современного мира, о людях, готовых принять вызовы этого мира. «Новая» выбрала фильмы, которые нельзя пропустить.

«ПОД ЗАПИСЬ» (ИЛИ «ДЛЯ ПРОТОКОЛА»)Кирби Дик, Эми ЦирингО секс-насилии в хип-хопе Фото: Beatfilmfestival

Более десяти женщин обвинили в многолетних домогательствах и абьюзе Рассела Симмонса — магната, соучредителя знаменитой компании Def Jam Recordings, продюсера, певца, посла доброй воли ООН.

Жертвы Симмонса разных лет рассказывают истории принуждения к сексу.

Вроде бы еще один фильм из серии, порожденной движением #MeToo.

Но тональность картины избегает резких обличительных красок. Это трудное, мучительное признание, в котором боль, разочарование, стыд, опустошенность, безнадежность, самообман и искренность.

Режиссеры Кирби Дик и Эми Циринг в документальных фильмах «Невидимая война» и «Охотничьи угодья» рассказывали о сексуальном и прочем насилии в армии США, в кампусах колледжа. Эмоциональным и смысловым центром картины «Под запись» стал монолог Дрю Диксон. Топ-менеджер нью-йоркского Def Jam records, очаровательная, зеленоглазая дочь первой женщины-мэра Вашингтона, делала блестящую карьеру в музыкальной индустрии. Она продюсировала дуэты и группы, организовывала записи, получала награды. Но однажды босс Рассел Симмонс, пригласив к себе на деловую встречу, изнасиловал ее.

Сегодня принято иронизировать над женщинами, когда-то испытавшими подобное, но решившимися рассказать об этом спустя годы. Глядя в глаза Дрю Диксон понимаешь, какой ценой дается признание, каким непосильным грузом стало унижение, по сути, исковеркавшее ее жизнь — Дрю бросила звездную карьеру в A & R. Как трудно было сказать об этом вслух. Да и все близкие говорили ей:

«Забудь, иди дальше. Он мегаизвестный миллионер. Кто будет слушать цветную!»

Не только Диксон, но многие афроамериканские исполнительницы, менеджеры рассказали о домогательствах Симмонса, в том числе о том, как он умел в одночасье уничтожить карьеры неуступчивых подчиненных. В этом хоре есть признания писательницы Силь Лай Абрамс и сценаристки и актрисы Дженни Люмет, дочери классика Сидни Люмета. После обвинений, выдвинутых против Симмонса, которые он публично отверг, он быстро переехал в Бали — Индонезия не выдает преступников в США.

Надо сказать, что фильм получился настолько острым, что одна из его создательниц, Опра Уинфри, отказалась от упоминания в титрах перед выходом в прокат.

«АРМИЯ ПЛЮС»Луисе Детлефсен, Луисе Унмак ХельдсенО противоречивых отношениях со своим телом Фото: Beatfilmfestival

Быть толстой — это как на войне. Это ежедневный выбор. Страдать, смотреть в зеркало, мечтая о недостижимых канонах и размерах. Или жевать с утра до ночи, завернувшись в депрессию. Или искать партнера по беде. Или послать к черту мир, диктующий каноны. Сказать зеркалу: «Со мной все о’кей. Буду носить то, что хочу и люблю: бикини, прозрачные блузки. Буду танцевать перед камерой. Размещать фото в Сети. Влюбляться. Буду жить на полную катушку».

«Армия плюс» — энергетический напиток для неуверенных самоедов и самоедок. Смешивать, но не взбалтывать. Откровенные интервью с датчанкой Элен, двумя норвежцами (29 лет и 31 год) и 21-летней Полиной из Швеции. Как противостоять общественному давлению и диктатуре нормы? Как обрести близких по духу? Как изменить слова?

Для начала хотя бы найти альтернативу слову «толстая».

Например, заменить его на «соблазнительная», «пышная». И шаг за шаг учиться не ненавидеть себя — принять себя в своем теле.

Перестать откладывать шмотки на время «когда я похудею», откладывать желания и поступки. А стать, к примеру, плюс-сайз-моделью или открыть секонд-хенд с одеждой больших размеров. Долой весы! Пусть они управляют и манипулируют кем-то другим.

Камера настолько близко, что кажется, ты сам примеряешь на себя это большое тело, учишься с ним дружить.

«НИШТЯК, БРАТОК!»Артур ДжонсКак лягушонок Трампу помогал, а мемы политику двигали Фото: Beatfilmfestival

Эта увлекательная и непредсказуемая одиссея продолжается уже 15 лет.

В 2005-м художник Мэтт Фурье нарисовал комикс про себя и своих товарищей, которые беззаботно жили после университета в одном доме. Среди них затесался веселый и разбитной персонаж — лупоглазый губошлеп, лягушонок Пепе, который любил повторять: «Ништяк, браток!»

Примерно через 10 лет Фурье, подобно Франкенштейну, ужаснулся созданию, выскочившему из-под его карандаша. Пепе стал всемирно знаменитым интернет-мемом.

А вскоре превратился в символ ненависти, икону белого национализма, его присвоили альтернативные правые (альт-райт), он оказался любимым мемом троллей с форума 4Chan.

Зеленому земноводному позволяли все: управлять бортом, несущимся на башни-близнецы 9/11, носить фашистскую фуражку, в одежде исламских боевиков резать головы пленных. Стоп. Это кому-нибудь смешно?

Губошлеп становится спутником и союзником Трампа в предвыборной кампании. Трамп пересылает в Twitter изображение самого себя в образе Пепе и сразу набирает бешеную популярность в интернете.

В какой-то момент Фурье задумывается: если нельзя убить пересмешника, можно ли его перевоспитать? Вернуть неуправляемому лягушонку, так сказать, человечность? Это кино еще про то, что мемы сегодня становятся серьезнейшими инструментами политики.

ПРОДОЛЖЕНИЕ