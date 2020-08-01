Пандемия, протесты и старики-кандидаты

01.08.2020, 4:01, Разное

До президентских выборов в США остается менее ста дней. Байден уходит в отрыв, в ответ Трамп закручивает гайки.

Здесь это называют «финальным решающим этапом гонки». Но вместо красочных предвыборных митингов — виртуальные собрания «по удаленке» и реальные ночные погромы. Пока в лагере Трампа царит плохо скрываемое уныние, но необычные условия нынешней политической гонки могут все изменить ближе к 3 ноября.

ЕСТЬ ОБНОВЛЕНИЕ

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Общий расклад

Пока цифры опросов общественного мнения свидетельствуют о том, что предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии (предполагаемый — потому что он официально пока не получил поддержки на съезде демократов) 77-летний Джозеф Байден уверенно уходит в отрыв. Его преимущество над 74-летним Трампом увеличилось вдвое по сравнению с февралем.

Главный аргумент в пользу переизбрания Трампа — успехи в экономике и создании рабочих мест — пандемия коронавируса полностью свела на нет.

Не Байден, а пандемия и расовые волнения, охватившие крупнейшие города страны после убийства белыми полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, оказались главной проблемой для 45-го президента.

Как показывают опросы, не рост популярности Байдена, а падение рейтинга Трампа определяют нынешний расклад сил. Поэтому, кстати, в избирательном штабе демократов никто не ликует, там ожидают, что разрыв может сократиться.

Байден, ничего особенно не предпринимая, отсиживаясь на самокарантине и редко посещая какие-то мероприятия (например, встречу с семьей Флойда), предпочитая виртуальное общение с журналистами и сторонниками, согласно некоторым опросам, оторвался от соперника на 12%. Четыре года назад в какой-то момент Хиллари Клинтон опережала Трампа на 10%, и он тем не менее победил.

Особенность американской избирательной системы — чтобы победить и стать президентом, не требуется большинство голосов рядовых избирателей, нужно большинство голосов в коллегии выборщиков, представляющих отдельные штаты. Так решили «отцы-основатели» этой страны. Иначе судьба выборов решалась бы в Калифорнии, Флориде, Нью-Йорке и еще паре самых населенных штатов, а выбор малых или малонаселенных штатов роли не играл бы. Впрочем, социологические службы так и ведут опросы, прежде всего учитывая мнения штатов. Так вот, в 15 «ключевых штатах» (там, где исход голосования непредсказуем) Байден заметно укрепил позиции: от Колорадо до Техаса. Если Трамп теряет позиции в таких традиционных «красных» штатах (цвет республиканской партии), как Техас, Айова, Аризона, то у него действительно большие проблемы.

Как и предсказывали медики, ослабление карантинных мер и возобновление экономической активности привели к повторному росту вирусной статистики. США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и смертельных случаев. На 29 июля число заболевших составило 4,48 миллиона, а умерших — 152 тысячи.

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Согласно результатам опроса агентства Associated Press и исследовательского центра NORC, 8 из 10 американцев полагают, что страна движется в неверном направлении — самый низкий показатель за все время президентства Трампа. Всего 32% американцев — меньше, чем когда-либо — довольны тем, как нынешняя администрация справляется с пандемией. Лишь 38% американцев считают, что экономика США находится в хорошем состоянии. В январе этого года такое мнение разделяли 67% опрошенных.

Для политического будущего Трампа ответ на вопрос «кто виноват в коронавирусе?» стал определяющим.

Ему надо убедить избирателя в том, что в катастрофической ситуации с COVID-19 виноваты не запоздалая реакция федеральных властей, а Китай или губернаторы-демократы. Президент пошел на резкое обострение отношений с Пекином, которое здесь уже назвали «новой холодной войной». Большой вопрос, стал бы Белый дом так «впрягаться» в защиту прав и свобод жителей Гонконга, если бы не «китайские корни» пандемии и не поиски козла отпущения.

Трамп, в прошлом заявлявший, что коронавирус — «фейковая новость от демократов», на днях надел маску и заявил, что носить маску «патриотично». Президент, еще недавно вопреки советам медиков организовавший массовый митинг своих сторонников, теперь решил из санитарных целей отменить съезд республиканцев во Флориде, планировавшийся на август.

По прогнозам медиков, к выборам коронавирус никуда не исчезнет. Власти штатов вновь вводят санитарные ограничения. В этих условиях 30 млн американцев сидят на пособиях по безработице. Срок дополнительных «коронавирусных» выплат — 600 долларов в неделю — истекает 31 июля. Правда, Белый дом и республиканские законодатели уже согласовали новый пакет мер, общей стоимостью в 1 триллион долларов. Законодатели из Демократической партии хотят, чтобы федеральные власти выделили на помощь 3 триллиона долларов.

Для президента необходимо срочно показать, что он является эффективным антикризисным менеджером, будь то коронавирус, восстановление экономики или подавление беспорядков под девизом BLM («жизни черных имеют значение»), охвативших страну с конца мая: пожаров и погромов на ночных улицах, сбрасывания памятников с постаментов, которые эксперты из останкинских телестудий поспешили назвать «концом Америки».

Одним из конкретных свидетельств признания Трампом проблемы со своим переизбранием стала замена менеджера его избирательной кампании Брэда Парскала на опытного партийного функционера Билла Степиена. Степиен сказал журналистам, что кампания станет «сокрушительной и затягивающей борьбой до самого конца».

10 лет тюрьмы за статую

Представители Демократической партии в целом поддерживают протестующих и их требования, а Трамп пообещал «восстановить закон и порядок» на улицах. Казалось, протесты пошла на спад, но на минувших выходных Сиэтл вновь стал ареной жестких стычек между полицией и активистами, пострадали около 60 полицейских и были арестованы десятки протестующих.

Одно из главных требований по всей стране — прекратить или резко урезать финансирование полиции.

Например, в Сиэтле предлагалось сократить бюджет правоохранительных органов на 50%. Дома членов городского совета, не поддержавших эту меру, пикетировали демонстранты, в их адрес поступают звонки и сообщения с угрозами.

Трамп раскритиковал власти городов, управляемых «либеральными демократами», таких как Чикаго, Нью-Йорк, Детройт, Филадельфия, заявив, что мэры «боятся действовать, боятся протестующих». Президент сказал, что полицейские, посланные в штат Орегон, проделали «фантастическую работу», восстановив порядок в городе Портленде: «Они были там три дня, и действительно проделали фантастическую работу, никаких проблем. Они хватают много людей и сажают в тюрьму лидеров», — пояснил президент.

Трамп обратился и к участникам протестов: «Анархисты, агитаторы и протестующие, которые совершают акты вандализма и наносят ущерб нашему федеральному суду в Портленде и любым другим федеральным зданиям в других городах, будут преследоваться по закону, с учетом обновленного закона «О защите статуй».

МИНИМУМ 10 ЛЕТ В ТЮРЬМЕ! Не делайте этого!»

Демократы обвиняют Трампа в попытке сплотить свою консервативную базу сторонников с помощью жесткого подавления протестов. «Нам не нужны федеральные агенты без каких-либо знаков отличия, которые забирают людей с улиц и удерживают их, я думаю, это незаконно», — сказала мэр Чикаго Лори Лайтфут. Критики Трампа утверждают, что президент злоупотребляет своими конституционными полномочиями. Закон 1878 года Posse Comitatus, разрешавший шерифам на местах создавать вооруженные группы жителей для поддержания общественного порядка, запрещает использование вооруженных сил США «для выполнения задач гражданского правоприменения, таких как арест, задержание, допрос и содержание под стражей, если это явно не разрешено Конгрессом».

И немного цирка

В традиционную схватку «красных и синих», «слонов и ослов» (символы-аватары республиканцев и демократов США) неожиданно вмешался рэпер Канье Уэст, муж не менее популярной модели, звезды реалити-шоу и блогера со 178 миллионами подписчиков Ким Кардашьян. Музыкант подал петицию, чтобы войти в избирательный бюллетень штата Нью-Джерси. Уэсту нужно собрать 800 подписей, чтобы быть включенным в избирательный бюллетень. Эксперты считают, что он слишком поздно вступил в президентскую гонку, поскольку в ряде штатов истек крайний срок сбора подписей избирателей. Но если Уэст попадет в бюллетени, он отнимет часть голосов афроамериканских избирателей Байдена и сыграет в пользу Трампа, которого рэпер раньше поддерживал и носил красную кепку «Сделаем Америку снова великой». Однако слишком много «но».

Как пояснила Ким Кардашьян, ее муж страдает биполярным расстройством. В последнее время «звездная пара» часто ссорилась и даже объявила, что они решили пожить раздельно.

Идущий на выборы от созданной им «Партии Дня рождения» (Birthday Party, еще один перевод: «вечеринка в честь дня рождения») рэпер плачет и нецензурно ругается на встречах с избирателями, обещает каждому американцу по миллиону долларов за рождение ребенка. В большом интервью Forbes рэпер рассказал, что в случае победы он назначит главой космической программы США Илона Маска, а вице-президентом — священника из штата Вайоминг Мишеля Тидболла. Уэст отметил, что лучшим объяснением того, как его команда будет чувствовать себя в Белом доме, является система «Ваканды» — вымышленного государства из комиксов Marvel.

Уэст отметил, что он переболел коронавирусом в феврале, и назвал его «меткой зверя».

«Они хотят нас чипировать, сделать все возможное, чтобы мы не смогли пересечь врата рая», — пояснил рэпер.

Уэст настаивает на запрете абортов и проведении обязательных молитв в школах и организациях. Уэст выступает против смертной казни и… против применения дезодорантов. «Нам нужно избавиться от всякой химии. В дезодоранте, в зубной пасте есть химикаты, которые не дают нам в полной мере служить Господу».

Из интервью стало ясно, что рэпер «любит Китай, китайцы не виноваты в вирусе». В случае победы он организует проведение баскетбольных матчей с участием профессионалов NBA: от Нигерии до Китая.

Илон Маск, первоначально заявивший о поддержке кандидатуры Уэста, позже предложил тому подождать 4 года и баллотироваться на следующих выборах, в 2024-м. Нынешний рейтинг Уэста в 2% находится в рамках статистической погрешности.

Впереди нас ждут съезды (частично виртуальные), президентские дебаты, предвыборные сюрпризы в виде вбросов в СМИ новых скандалов, открытие школ (снова виртуальное?), выбор Байденом кандидата в вице-президенты (ожидается на следующей неделе, фаворит — Сюзан Райс, советница по национальной безопасности Обамы). На выборы могут повлиять и почтенный возраст кандидатов в президенты, их явные и скрытые болезни.

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Подводя итог: Америку ждет жаркая и необычная политическая осень. Поскольку многие звезды: «Роллинг Стоунз», «Аэросмит», «Куин», Нил Янг и другие запретили использовать свою музыку на предвыборных мероприятиях, остается рэп Канье Уэста.

Александр Панов

собкор «Новой», Вашингтон