 

РФПИ призвал к «прекращению огня» в сфере разработки вакцины от коронавируса

01.08.2020, 3:30, Новости дня

Государства должны добиться «прекращения огня» в вопросе разработки вакцины от коронавируса, сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Кроме того, нужно добиться политического «прекращения огня» в отношении «коронавируса в целом», сказал он, отметив, что «слишком большая вовлеченность политики препятствует поиску решений».

Дмитриев указал, что США могли бы использовать российско-японскую тест-систему, российская сторона готова предоставить ее, но «политические барьеры не позволяют применять такие хорошие технологии», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, Лондон заявил, что Россия «с высокой вероятностью» причастна к попыткам хакеров украсть формулу вакцины против COVID-19.

Российский посол Андрей Келин счел бессмыслицей заявление о попытке похитить данные о вакцине, ведь компания AstraZeneca, которая занимается ее производством, уже заключила контракт с российской «Р-Фарм».





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