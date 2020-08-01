 

Трамп обличил «очередную фальшивку на тему России»

01.08.2020, 3:05, Новости дня

Заявления о «сговоре» Москвы с боевиками в Афганистане стали «очередной фальшивкой на тему России», считает глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп заявил, что ежедневно читает отчеты разведки США, но его внимание «никогда не привлекалось» к приписываемому РФ «сговору». 

«Я думаю, что эта очередная фальшивка на тему России», – приводит его слова ТАСС.

Он сообщил, что «это не достигало уровня» президента США. Трамп отметил, что «многие люди, в числе которых демократы, сказали, что этого никогда не происходило».

«Если бы это было, мое внимание к этому бы привлекли, и я бы принял очень серьезные меры», – заверил американский лидер.





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