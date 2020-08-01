 

В Хабаровске задержали блогера, освещавшего многотысячные митинги в поддержку Фургала

01.08.2020, 2:54, Разное

Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал многотысячные митинги в Хабаровске. Видеозапись задержания опубликована на его канале.

Полицейский заявил, что блогера задерживают из-за участия в несанкционированной акции. Романова увезли, где он сейчас находится, неизвестно. На связь он не выходит. «Скорее всего, вменяют административку, но в чем именно подозревают — точно неизвестно», — предположил в разговоре с «Сибирь.Реалии» координатор «Открытой России» в Хабаровске Сергей Наумов.

ОБНОВЛЕНИЕ

09:39 Задержанного блогера доставили в Центральный районный суд города, сообщает «ОВД-инфо». Ему вменяют участие в несогласованном митинге, который якобы создал помехи движению пешеходов и транспорта. Романов пожаловался на насилие со стороны полицейских.

Алексей Романов долгое время был ведущим на местном телевидении. В 2016 году журналиста начала преследовать из-за его принципиальной позиции, и ему на некоторое время пришлось уехать из Хабаровска.

Многотысячные акции протеста в городе продолжаются вот уже третью неделю. Люди вышли на улицу после задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого позже президент Владимир Путин снял с должности «в связи с утратой доверия». Жители Хабаровска требуют честного суда для чиновника, который проходит по делу об организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах.

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Источник: Новая газета





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