 

Верховный суд США отказался остановить строительство стены

01.08.2020, 2:41, Новости дня

Верховный суд США отклонил иск двух общественных организаций, добивавшихся отмены строительства защитной стены вдоль границы с Мексикой, которую обещал построить президент Дональд Трамп.

Суд пятью голосами против четырех отклонил требование двух общественных организаций – Sierra Club и Коалиции южных приграничных городов. Они требовали, чтобы до окончания судебных разбирательства строительство стены было приостановлено, а дело считалось спорным. Голосование прошло по «идеологической линии»: пять консерваторов против четырех либералов.

В июле прошлого года суд одобрил выделение средств на строительство стены, удовлетворив экстренный запрос администрации Трампа. После этого администрация направляла средства на строительство заграждений, дорог и освещения вдоль границы, которые считаются коридорами контрабанды наркотиков, говорится в судебных документах.

Ныне строительство стены финансируется за счет 2,5 млрд долларов, выделенных Конгрессом Пентагону на иные программы.





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