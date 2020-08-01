 

Армения упрекнула Украину в закомплексованности

01.08.2020, 2:30, Новости дня

По вопросу конфликта вокруг Нагорного Карабаха Украина демонстрирует закомплексованность, сообщил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

По его словам, у Киева «будто есть закомплексованность при восприятии сути нагорно-карабахского конфликта». Он считает, что это касается и понимания Киевом «угроз, с которыми сталкивается народ Арцаха» и которые «касаются безопасности региона».

Мнацаканян заявил, что «есть закомплексованность при дифференцировании и оценке конфликтов по их значимости, сущности, истории», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Шант».

«С этой точки зрения у нас здесь есть несогласие», – сказал он.

При этом Армения два года ведет последовательную работу с Киевом, сказал он. Министр заверил, что у его страны «нет никаких комплексов, никаких проблем» с «дружественным народом Украины».

Ереван «терпеливо» доводит до сведения Киева позицию армянской стороны, но «продолжит считать неприемлемыми позиции, оторванные от действительности, основанные на таких всеобщих подходах».

«Это не принесет никакой пользы ни региону, ни им, ни нам», – сообщил он.





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