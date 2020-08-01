Мнение: Противоречивые показания

01.08.2020, 2:14, Разное

Продолжаем следить за развитием дела с ЧВК в Белоруссии.

Следственный Комитет Белоруссии заявил, что провел допрос задержанных в присутствии защиты.

По итогам допроса акцент был сделан на противоречиях в показаниях.

— Очевидным является, что при организованной подготовке к совершению преступления злоумышленники готовят себе алиби. Подобная ситуация имела место с задержанием 33 граждан Российской Федерации, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул. Однако, как выяснило следствие, лететь туда они не намеревались, — сказал Агафонов.

По его словам, группа была организована и управлялась по военным стандартам. В WhatsApp была создана группа для управления личным составом, участниками которой были 33 задержанных.

— Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны о целях нахождения в Беларуси, противоречивы. 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовали в Турцию, 2 — на Кубу, 1 — в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Трое от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что в одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов, — заявил представитель Следственного комитета.

Ранее посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне направлялись транзитом в Турцию, но из-за опоздания на рейс остались и поселились в санатории «Белорусочка» под Минском.

В сюжете ОНТ есть рассказ водителя Геннадия Кумпана, который 24 июля забрал группу мужчин на российско-белорусской границе. До аэропорта они не доехали и развернулись. В сюжете отмечают, что у прибывших была возможность улететь в Стамбул позже: с 26 по 28 июля было четыре рейса.

«По версии следствия, вылет в Турцию — отвлекающий маневр, спланированный заранее. Это подтверждает и то, что заранее были забронированы номера на всех в минской гостинице IBB», — сообщил закадровый голос. Когда мужчины выселялись из гостиницы, пояснили, что уезжают в аэропорт, а на самом деле — в санаторий «Белорусочка».

https://news.tut.by/society/694987.html?tw

Странная разноголосица, как с точки зрения версии о работе на ПНС Ливии, так и с точки зрения организации массовых беспорядков в Белоруссии. Если у них была легенда, то по идее, все должны были рассказывать одну и туже заранее подготовленную версию или же если они все ехали работать в Ливию по контракту с ННК ПНС Ливии, то они должны были указывать на маршрут через Турцию, о котором согласно заявлению СК Белоруссии заявила только половина допрошенных. В общем, очень странная история.

Правда пока же нет ни слова о том, что же они планировали делать на территории Белоруссии. Про подготовку терактов, в чем их первоначально обвиняли, судя из заявлений белорусских органов, речь уже не идет.

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Военкор Пегов пишет, что вместе с ЧВКшниками в "жаркие страны" летали и спецы из Белоруссии и обещает в ближайшее время выложить подробности на тему.

Как стало известно проекту @wargonzo от бывших коллег арестованных в РБ россиян, организация, на которую они работали – специализировалась на охранной деятельности промышленных объектов в Судане и Венесуэле. В случае африканской страны – речь шла о золотых приисках, в случае латинской – о нефтяных месторождениях.

Примечателен и другой факт – сотрудники белорусских спецподразделений также регулярно летали "в отпуск" в оба этих государства. Чем занимались и на кого работали белорусские спецназовцы в экзотических странах – проект @wargonzo расскажет вам в ближайшее время.

Наш аналитический отдел прямо сейчас проверяет факты, полученные на этот счёт от источников в белорусских силовых структурах (мы уже говорили, что порядочные офицеры там ещё остались).

Скажем только, что реальный расклад действительно может оказаться шокирующим для всех политических игроков, вовлечённых в эту провокационную спецоперацию.

Венесуэла же как наиболее вероятный пункт назначения рассматривается в том числе и в связи с серьёзно обострившейся там ситуацией на границе с Колумбией.

UPD. Добавим, что ещё один источник, связанный с задержанными, подтвердил, что парни ждали отправки именно в Венесуэлу

Интересно, белорусы там по частной линии или по межгосударственной летали? В общем, подождем пока фактических подробностей.

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Прочее.

Несмотря на заявления Украины, что она будет добиваться выдачи части задержанных (сейчас она собирается готовить документы с требованием передать ей 28 из 33 задержанных), официально вопрос выдачи между Украиной и Белоруссией не обсуждался.

Посол РФ в Белоруссии заявил, что уже сегодня представители российского МИД будут допущены к задержанным, которых перевели в более комфортное "пенитенциарное заведение" в пригороде Минска. Власти Белоруссии обещали обеспечить доступ до конца дня.

Также посол заявил, что надеется, что ситуация в скором времени разрешится и она не должна повлиять на российско-белорусские отношения и что Россия будет добиваться полного снятия всех обвинений.

В качестве кнута, сегодня прозрачно намекнули на проблемы с границей, когда на границе начали переписывать паспортные данные у белорусских граждан, после чего там возникла пробка. Такое себе предупреждение о последствиях, если Батька полезет в бутулыку с ЧВКшниками.

Оппозиция Белоруссии продолжает заявлять, что Батька устроил задержание ЧВК, чтобы отвлечь общество от выборов или же привязать ЧВК к Тихановской, которая будет его главной соперницей на выборах. Связи с ЧВК или задержанным ранее политтехнологом Собчак в штабе Тихановской отрицают.

В целом, версия, что ЧВК наняла Тихановская и ее окружение выглядит ну совсем уж малоубедительной.

Плюс о приехавшем недавно в Минск американском "дипломате".