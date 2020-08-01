“При условии самоизоляции”. В ГПСУ уточнили порядок въезда граждан с временно оккупированных территорий

01.08.2020, 1:54, Новости дня

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) уточнила порядок пересечения линии соприкосновения на Донбассе гражданами, проживающими на оккупированной территории. Информацию разместило в Facebook оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

“Командующим операции Объединенных сил уточнен порядок пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения… Граждане, следующие с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Стоит учесть, что граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса “Дій дома” или обсервации”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пересекать линию разграничения смогут только граждане “со средствами защиты органов дыхания”.

“Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество лиц, которое обеспечит соблюдение социальной дистанции”, – объяснили в ГПСУ.

‼Карантинні обмеження в КПВВ продовжують діятиℹВідповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020… Posted by Оперативно-військове управління Східного регіонального управління ДПСУ on Reede, 31. juuli 2020

30 июля спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко говорил, что у граждан, которые будут следовать с временно оккупированных территорий, с 1 августа не будут требовать проходить двухнедельную самоизоляцию.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране действует карантин. С 11 мая ограничения начали ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

Кабинет Министров Украины опубликовал постановление №641 от 22 июля, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается с 1-го до 31 августа. Постановлением определены минимальные (для регионов из “зеленой” зоны) и максимальные (для “красной” зоны) карантинные ограничения.

В Украине по состоянию на 31 июля подтвердили в общей сложности 69 884 случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии скончалось 1693 пациента, выздоровело 38 752 человека.