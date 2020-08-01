 

«Готовят себе алиби»

01.08.2020, 1:45, Разное

СК Беларуси рассказал о допросе российских наемников

Следственный комитет Беларуси назвал купленные российскими наемниками билеты в Стамбул попыткой подготовить себе алиби. По словам руководителя следственной группы Александра Агафонова, который пообщался с журналистами телеканала ОНТ, задержанные в санатории под Минском боевики путались в показаниях и уезжать из страны не планировали.

«Их показания непоследовательны о целях нахождения в Беларуси, противоречивы. 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовали в Турцию, 2 — на Кубу, 1 — в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Трое от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что в одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов», — рассказал Агафонов.

В Следственном комитете Беларуси напомнили, что россияне могли вылететь в Стамбул позже, если они действительно пропустили свой рейс. Представитель силового ведомства также рассказал, что группой руководили по военным стандартам, ими управляли через мессенджер WhatsApp.

В МИД РФ утверждают, что задержанные оказались в Беларуси проездом и собирались дальше отправиться в Стамбул. Для этого, по словам представителей российского внешнеполитического ведомства, у них были все необходимые документы, включая авиабилеты.

О задержании российских боевиков в санатории «Белорусочка» под Минском стало известно 29 июля. В правоохранительных органах Беларуси утверждали, что задержанные мужчины — наемники связанной с олигархом Евгением Пригожиным «ЧВК Вагнера». Против россиян возбудили уголовное дело о подготовке теракта, а госсекретарь Совета безопасности страны предупредил, что на территории Беларуси могут скрываться еще около 200 иностранных боевиков.

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Источник: Новая газета





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