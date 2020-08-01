Политологи потребовали освобождения Виталия Шклярова

01.08.2020, 1:31, Новости дня

Российские политологи начали кампанию в защиту арестованного в Беларуси Виталия Шклярова. Проживающий в США политолог, работавший на кампаниях Хиллари Клинтон и Берни Сандерса, был арестован во время визита к матери, страдающей от онкозаболевания. Арест политолога шокировал профессиональное сообщество.

Открытое письмо, подготовленное Профессиональной Ассоциацией Политических Консультантов (ПАПК), подписали известные в России журналисты и политологи. Один из авторов обращения, лидер движения «Новая Россия» Алина Жестовская рассказала «Голосу Америки», что «письмо адресовано межгосударственным организациям и союзам, в которые входит республика Беларусь».

Шкляров является гражданином Беларуси, проживающим в США. В Штатах он работал на кампаниях демократов Хиллари Клинтон и Берни Сандерса, а в России консультировал множество оппозиционных политиков, включая кандидата в президенты Ксению Собчак.

«Шкляров, мой друг, поехал на родину к родителям. Его там задерживают, поскольку он известный консультант, много работает с оппозицией, в Беларуси не живет и, видимо, по версии властей республики, является каким-то иностранным агентом, – рассуждает Жестовская. – Ну это же бред! Да кем бы он не был по роду деятельности! На этой кампании Виталик не работал. И никакую, а тем более противозаконную деятельность, не вел».

Источники «Голоса Америки» в окружении Шклярова рассказали, что он поехал в Беларусь, чтобы навестить страдающую от онкоболезни мать, а также отвести туда сына на летние каникулы. После чего он планировал сразу отправиться в Москву, а затем в Киев. Однако по прилету в Беларусь его сразу же посадили на домашний карантин, а 29 июля он был арестован.

В окружении политолога подчеркивают, что арест шокировал даже видавших виды оппозиционеров – ведь последний уже давно не живет в Беларуси, и не работал на кандидатов в ходе нынешней президентской кампании.

Объяснить арест не смогли даже провластные белорусские СМИ. По данным белорусского ТВ, «Шклярову предстоит объясниться, зачем он собирал вокруг блогера Сергея Тихановского, намеревавшегося баллотироваться в президенты, протестный электорат».

По сути, СМИ утверждают, что политтехнологу инкриминируются попытки повышения политической конкуренции в Беларуси, то есть основанием для ареста стала исключительно его профессия, следует из открытого письма в поддержку Шклярова.

Лукашенко может попытаться перенести выборы

Связи с Виталием Шкляровым сейчас нет даже у его ближайших друзей. Арест произошел 29 июля – в тот же день стало известно о задержании в Беларуси 33 человек, которых белорусские чиновники назвали бойцами ЧВК «Вагнера», якобы прибывшими из России «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

По мнению опрошенных «Голосом Америки» экспертов, у белорусских властей началась паника. «Ощущение такое, что Лукашенко берет в заложники россиян, чтобы и Путина приструнить и инсценировать попытку переворота в Беларуси, чтобы поднять свой рейтинг», – рассуждает эксперт Центра анализа европейской политики и политолог Университета Джонса Хопкинса Мария Снеговая (Maria Snegovaya, CEPA, Johns Hopkins University).

«Вероятно, и Виталий Шкляров был задержан, дабы разыграть перед населением Беларуси спектакль про “внешнее вмешательство”», – полагает Алина Жестовская. Источники «Голоса Америки» утверждают, что версия о якобы иностранным вмешательстве и подготовке беспорядках, может понадобиться Лукашенко, если он поймет, что даже масштабные фальсификации не обеспечат ему победу. Якобы рассматриваются и меры вплоть до переноса даты президентских выборов, намеченных на 9 августа.

«Шкляров “попал под руку” белорусским властям. Его задержали на всякий случай – ведь он самый популярный политтехнолог, да еще и неоднократно писал, что у Лукашенко рейтинг – 3%», – рассказал «Голосу Америки» оппозиционный политик Дмитрий Гудков, на кампании у которого работал Виталий Шкляров. «Его арест – попытка запугать всех остальных политтехнологов, и «сшить» все в одно дело, чтобы сложился пазл “иностранного вмешательства”», – убежден Гудков.

«Оппоненты Лукашенко – ставленники Запада, Востока и марсиане»

Ранее в отношении политиков, пытавшихся баллотироваться в президенты Беларуси – Сергея Тихановского, Николая Статкевича и Виктора Бабарико, правоохранительные органы Беларуси возбудили ряд уголовных дел. Все они находятся под стражей. На днях Тихановского и Статкевича обвинили еще и в попытке организации массовых беспорядков. Поскольку в Беларуси продолжают собираться многотысячные митинги оппонентов Лукашенко, тот пустил в ход единственный из оставшихся козырей – версию о попытке завладеть страной извне.

«Лукашенко выгодно подчеркивать иностранное влияние на выборы, – сказал «Голоса Америки» оппозиционный политик Илья Пономарев. – Он пытается показать белорусским избирателям, что он якобы защищает ситуацию в стране. А его оппоненты – это ставленники Запада, Востока, да хоть марсиан. В случае с ЧВК Вагнера он кивает на Россию, а в случае с Виталием Шкляровым может кивать на Запад».

При этом прогнозировать, сколько просидит под арестом Шкляров и другие политзаключенные, очень сложно, говорит Пономарев: «Точно будут сидеть до выборов. А после выборов все будет очень сильно зависеть от того, как эти выборы пройдут. К сожалению, в Беларуси были примеры, когда невиновные люди достаточно долго сидели даже после выборов».