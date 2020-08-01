Трамп заявил о работе с Россией над соглашением по ядерному нераспространению
01.08.2020, 1:30, Новости дня
США и РФ работают над соглашением в сфере ядерного нераспространения, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.
Он заявил, что «было бы отлично» выработать «нечто подобное». При этом президент США не привел подробностей взаимодействия двух стран в этом вопросе, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России обвинило США в попытке слома системы международной безопасности.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также констатировал, что судьба договора СНВ-3 предрешена, США приняли решение не продлевать соглашение.
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