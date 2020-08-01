Мнение: История искусства не равна археологии

01.08.2020, 1:29, Разное

Вот что меня бесит, когда книга по истории искусства какой-то древней цивилизации на самом деле оказывается историей археологического исследования этой цивилизации. С хронологически выстроенными рассказами о том, что вот этот раскопал то-то, такой предложил такую-то периодизацию, а этот ее уточнил, а вон тот углубил на основе таких-то находок.

Воображаю аналогичного типа книгу по истории искусства Древней Греции: начиналась бы она, наверно, с откапывания Аполлона Бельведерского в 15 веке, мыслей по поводу Бельведерского торса и Арротино всяких там Вазари. Потом нам бы рассказывали, скажем, о раскопках Помпей и найденных там копиях с греков. Потом о том, как Винкельман воодушевился и накропал много умных мыслей. Подробно бы рассказывалось о драке за Венеру Милосскую (но ничего о ее крепежах) и вывозе мраморов Элджина. Затем одна и та же глава целиком была бы посвящена находке Пергамского алтаря, Персидского мусора и золота Трои. Ближе к концу книги мы бы добрались до находки Дельфийского возничего (1896) и Посейдона с Артемисиона (1926). Заканчивалась бы книга главой про Кикладских идолов. Подлинные классические бронзы типа воинов из Риаче или хорватского Апоксиомена попали бы уже только в примечания научного редактора.

Особо упоротые в такие "истории искусства" еще умудряются впихнуть историю расшифровки письменности.

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(Я, конечно, понимаю, что меня, если взглянуть со стороны, бесят странные вещи. Но я, между прочим, долго к этому шла! Чтобы меня не бесили живые окружающие люди! Эта была долгая и мучительная прокачка дзена. Но эмоции-то надо негативные куда-то выплескивать, так что пусть на мертвых писателей. Это хотя бы их ауру не повредит.)