 

Мнение: 90 лет со дня рождения Солнечного клоуна

01.08.2020, 1:11, Разное

Олегу Попову сегодня бы исполнилось 90 лет.

Таких больше не будет 🙁

Источник: Достало





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