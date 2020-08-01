Мнение: В Севастополе открывается Матросский бульвар
01.08.2020, 1:06, Разное
Завтра в Севастополе после длительной реконструкции вновь открывается Матросский бульвар.
По сравнению с тем что было, он конечно очень сильно изменился, некоторые вещи пока выглядят непривычно.
А вот как бульвар выглядел до начала реконструкции. Видео 2017-го года.
Львы крутые.
Подвиг брига Меркурий в миниатюре. Это годная идея.
В летний кинотеатр надо будет хотя бы разок наведаться заценить.
Нормальных столиков под шахматы к сожалению не завезли. На старом бульваре на этом месте в свое время был сыграно очень-очень много партий.
Официальное открытие завтра в 17-00. Кто отдыхает в Севастополе, рекомендую сходить, бульвар был закрыт для посещения несколько лет, а во время конфликта Овсянникова с Чалым работы на нем и вовсе встали. Но за последний год его наконец доделали.
PS. Теперь на очереди другой многострадальный долгострой – реконструкция Исторического бульвара, где старый подрядчик про…л все полимеры.
Будем надеятся, что и его в ближайший год доделают.
Источник: Colonel Cassad
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