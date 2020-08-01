 

Мнение: В Севастополе открывается Матросский бульвар

01.08.2020, 1:06, Разное

Завтра в Севастополе после длительной реконструкции вновь открывается Матросский бульвар.
По сравнению с тем что было, он конечно очень сильно изменился, некоторые вещи пока выглядят непривычно.

А вот как бульвар выглядел до начала реконструкции. Видео 2017-го года.


Львы крутые.


Подвиг брига Меркурий в миниатюре. Это годная идея.


В летний кинотеатр надо будет хотя бы разок наведаться заценить.


Нормальных столиков под шахматы к сожалению не завезли. На старом бульваре на этом месте в свое время был сыграно очень-очень много партий.

Официальное открытие завтра в 17-00. Кто отдыхает в Севастополе, рекомендую сходить, бульвар был закрыт для посещения несколько лет, а во время конфликта Овсянникова с Чалым работы на нем и вовсе встали. Но за последний год его наконец доделали.

PS. Теперь на очереди другой многострадальный долгострой – реконструкция Исторического бульвара, где старый подрядчик про…л все полимеры.

Будем надеятся, что и его в ближайший год доделают.

Источник: Colonel Cassad





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