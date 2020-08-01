 

США увеличат военный контингент в Польше

01.08.2020, 0:45, Новости дня

Варшава и Вашингтон договорились об увеличении американского военного контингента в Польше. Об этом 31 июля сообщило министерство обороны Польши.

В ведомстве отметили, что стороны достигли политической договоренности, договор об увеличении количества американских военных в Польше до 5,5 тыс. человек (на 1 тыс.) может быть подписан после завершения “редакционной работы” над текстом.

Польша стала членом НАТО в 1999 году. Сейчас на территории государства находится около 4000 военных США, отмечает Bloomberg.

В сентябре 2018 года президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда провели переговоры, по итогам которых было решено расширить сотрудничество стран в сфере обороны. Они объявили о возможном размещении в Польше американской военной базы.

В марте 2019-го генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил изданию The Wall Street Journal, что НАТО планирует построить в Польше арсенал для хранения американской военной техники.

17 июня польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что США разместят войска в шести пунктах на восточной границе Польши. Министр отмечал, что американские войска, размещенные на границе Польши и Беларуси, будут сдерживать возможного агрессора.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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