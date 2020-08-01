Минфин США предоставил американскому суду секретные документы по делу Дерипаски

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01.08.2020, 0:30, Новости дня

Американский минфин передал федеральному суду столичного округа Колумбия засекреченные документы, объясняющие санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщают информационные агентства.

Как следует из уведомления, в пятницу была предоставлена «засекреченная информация в поддержку ходатайства об отклонении дела или, в качестве альтернативы, о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства».

В четверг Дерипаска попросил минфин предоставить суду документы, на основании которых было принято решение о санкциях против него, передает ТАСС.

Аргументация минфина останется закрытой для публики. Минфин заявил, что она содержит секретную и конфиденциальную информацию о бизнесе, передает РИА «Новости».

Дерипаска подал иск в марте 2019 года, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. 

В 2018 году минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. Бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.





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