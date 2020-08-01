 

Апелляционный суд отменил смертный приговор Джохару Царнаеву

01.08.2020, 0:25, Новости дня

Федеральный апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву. В 2013 году братья Царнаевы – Джохар и Тамерлан – организовали теракт на Бостонском марафоне. В результате погибли трое жителей Бостона, ранения и контузии получили более 260 человек.

Суд в Бостоне в 2015 году приговорил Царнаева к смертной казни. Судьи федерального апелляционного суда распорядились провести повторное рассмотрение дела в суде низшей инстанции, по той причине, что во время первого судебного процесса не был надлежащим образом проведен подбор присяжных. В частности, судебный процесс был проведен в Бостоне и, по мнению защиты, это исключило подбор беспристрастных присяжных.

Джохар Царнаев был признан виновным по 30 статьям обвинения, включая участие в заговоре и использовании оружия массового уничтожения.

Адвокаты Царнаева признали, что их подзащитный и его брат заложили две бомбы вблизи финишной линии марафона. Однако они утверждают, что Джохар Царнаев следовал указаниям Тамерлана Царнаева, который был убит в перестрелке с полицией 15 апреля 2013 года. Джохар Царнаев ныне находится в тюрьме для особо опасных преступников в штате Колорадо.





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