Задержаны хакеры, атаковавшие знаменитостей в «Твиттере»

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01.08.2020, 0:25, Новости дня

Министерство юстиции США сообщило, что предъявлены обвинения трем подозреваемым в недавнем взломе аккаунтов знаменитостей в «Твиттере».

19-летний гражданин Великобритании Мейсон Шеппард (ник Chaewon) обвиняется в компьютерном взломе, мошенничестве и отмывании денег.

Житель Орландо 22 -летний Нима Фазели (ник Rolex) обвиняется в соучастии в этом преступлении. Имя третьего обвиняемого Министерством юстиции не названо, однако власти Тампы сообщили об аресте 17-летнего Грэма Кларка.

ФБР сообщило, что двое обвиняемых заключены под стражу – их имена не названы.

Корпорация Twitter приветствовала «быстрые действия правоохранителей».

Атака была проведена 15 июля. Жертвами преступников, в частности, стали экс-президент США Барак Обама, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и глава компании Tesla Илон Маск.





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