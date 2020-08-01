 

Мнение: А это кто? 2

01.08.2020, 0:05, Разное

Простите. Первая статья была вызвана всплеском эмоций на сам факт появления данного поздравления в новостях ТАСС. Но потом я ПРОЧИТАЛ его.

Оказывается никто не знает как Медведев поздравил мусульман.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, сообщили в его секретариате.

У НЕГО ЕЩЕ И СЕКРЕТАРИАТ ЕСТЬ?

А во сколько рублей населению нищей нашей страны обходится содержание ЭТОГО с придуманной должностью?

Простите это опять выплеск эмоций. Постараюсь вернуться к теме

И так по тексту «новости». «Сообщили в секретариате» это как? У них кто-то спросил? Т.е. сотрудники ТАСС позвонили в секретариат этого «выдающегося» гражданина (у нас ведь у каждого гражданина есть свой секретариат), и спросили — «А Дмитрий Анатольевич изволили поздравить?». А им в ответ — «Ну конечно, вот давайте зачитаем, вы уже 25-е которые позвонили и поинтересовались»…

Или нет… Это в ТАСС позвонили из секретариата «выдающегося» гражданина и попросили… Нет не то слово… А с другой стороны, разве могли они осмелиться потребовать… Ну в общем спросили у ТАСС — «А не хотите ли узнать и разместить новость о том, что Медведев поздравил мусульман?». А в ТАСС, так сразу, с радостью — «Ну конечно хотим, мы все поздравления принимаем от АБСОЛЮТНО всех граждан и сразу же с радостью публикуем в одном из основных информационных агентств РФ»…

Он высоко оценил взаимодействие государства с Духовными управлениями мусульман России.

А вот тут я не понял от чьего лица Медведев писал это поздравление?

От лица государства? Ну если в своём поздравлении даёт ОЦЕНКУ взаимодействию ГОСУДАРСТВА? И тут ещё раз возникает вопрос: «А кто он вообще такой?»

Может от своего личного лица? Тогда почему в новости его называют не «Дима Медведев», а «Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев»?

А может он поздравил мусульман от лица своего босса, председателя Совета безопасности? Ну тогда это вообще получается скрытое оскорбление мусульман. Это в дипломатии есть такой вид скрытого оскорбления, когда посла страны вызывает ЗАМЕСТИТЕЛЬ министра иностранных дел.

Т.е. председатель Совета безопасности, хотел выразить своё отношение к мусульманам РФ таким образом, что поздравление с праздником передал через своего заместителя?

Бред. Такого не может быть потому что не может быть.

Так от чьего лица Медведев поздравил мусульман?

Мы поддерживаем вашу вовлеченность в общественную жизнь нашей страны, считаем ее фундаментом для межнационального и межрелигиозного диалога.

Ну вот опять… «МЫ»… Он уже самого себя на ВЫ называет? Или у председателя Совета безопасности НЕСКОЛЬКО заместителей по фамилии Медведев?

Кто дал право Медведеву до сих пор говорит от имени государства? Точнее почему у него до сих пор это право не отобрали? Кто он такой вообще?

Источник: Достало





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