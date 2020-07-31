Мнение: Контракт ЧВОК “Мар” с ННК ПНС Ливии

31.07.2020, 23:59, Разное

Причесанный машинный перевод текста контракта, который заключили задержанные в Белоруссии ЧВКшники с Национальной Нефтяной Корпорацией Ливии действующей на территории подконтрольной ПНС Ливии.

От ЧВКшников документ подписал некий Миляев Артем Викторович.

Оригинал на арабском выложен тут https://colonelcassad.livejournal.com/6061004.html

Контракт ЧВОК "Мар" с ННК ПНС Ливии

Контракт на обеспечение безопасности портов Зувара и нефтегазовых месторождений, а также объектов, связанных с Национальной нефтяной корпорацией, которые ………….. соответствуют ……………. в городе Стамбул

Была достигнута договоренность между Национальной нефтяной корпорацией, базирующейся в городе Триполи и представленной г-ном / Мустафой Абдуллой Санхаллой в качестве Председателя Совета директоров в соответствии с полномочиями, предоставленными ему на законных основаниях, и упомянутыми в настоящем контракте в качестве первой стороны.

2 Охранная компания «Мар», в лице "офицера" Миляева Артема Викторовича, упоминается в настоящем договоре второй стороной.

Предисловие, поскольку первая сторона желает воспользоваться услугами второй стороны в области безопасности, обеспечивая безопасность на объектах, портах и ​​нефтегазовых месторождениях ее и ее сотрудников, поскольку вторая сторона является компанией, специализирующейся в этой области, и обладает опытом и материальными возможностями, которые ее квалифицируют

Для осуществления этих действий в порядке, предусмотренном соглашением сторон в соответствии со статьей (1), преамбула является неотъемлемой частью настоящего договора.

Статья (2)

Вторая сторона обязана обеспечить наивысший уровень безопасности для всех участков, портов и нефтегазовых месторождений, принадлежащих первой стороне, и для достижения этого она определяет методы, механизм и планы для защиты этих участков и месторождений.

Статья (3)

Вторая сторона обязуется честно выполнять порученную ей работу без какой-либо халатности или небрежности.

Статья (4)

Вторая сторона должна быть в контакте с охраной учреждения, особенно в случае необходимости помощи в выполнении условий этого контракта под наблюдением первой стороны.

Статья (5)

Первая сторона обязана содействовать действиям второй стороны, включая информирование всех присутствующих на портовых сооружениях, чтобы они следовали процедурам второй стороны, чтобы обеспечить безопасность наилучшим образом.

Статья (6)

Вторая сторона обязана обеспечить безопасность для всех районов, окружающих порты и месторождения нефти и газа на участках первой стороны, с достаточным пространством, чтобы избежать террористических атак любого рода, включая взрывы и дистанционный огонь.

Статья (7)

Вторая сторона обязана представить отчет о любом инциденте безопасности первой стороне с указанием описания аварии и всех потерь, если таковые имеются, и первая сторона имеет право расследовать этот инцидент так, как она считает целесообразным, для определения ответственности.

Статья (8)

Вторая сторона обязуется заявить обо всех принадлежащих ей сотрудников первой стороне, в которой упомянуты все их квалификации, и первая сторона имеет право требовать изменения любого сотрудника, если его квалификация или опыт недостаточны или нежелательны по обоснованным причинам.

Статья (9)

В целях обеспечения безопасности Первая сторона обязана предоставить второй стороне все необходимые данные обо всех ресурсах, которыми владеет первая сторона, а также предоставить необходимые данные о зданиях, машинах и оборудовании.

Статья (10)

Вторая сторона обязана обеспечивать целостность входов в портовые сооружения первой стороны, а также предоставлять необходимых сотрудников и оборудование для защиты

Статья (11)

Вторая сторона обязана предоставить сотрудников безопасности во всех портовых средствах, принадлежащих первой стороне, за исключением случаев чрезвычайной ситуации, когда он привержен обеспечению элементов безопасности за пределами работы первой стороны для обеспечения защиты и обеспечения безопасности

Статья (12)

Первая сторона обязана сообщить второй стороне имена всех лиц, которые имеют право на регулярный въезд в портовые сооружения, принадлежащие первой стороне, и их транспортные средства. Найдите одного из людей с постоянным доступом, а вторая сторона должна быть уведомлена об их именах за 24 часа.

Статья (13)

Вторая сторона обязана запретить въезд любого оборудования, транспортных средств или людей, которые не были уведомлены в письменной форме за 24 часа до достижения объекта.

Статья (14)

Вторая сторона обязана представить план эвакуации с площадки в случаях обеспечения безопасности и безопасности, связанной с чрезвычайными ситуациями, без добавления механизма его реализации.

Статья (15)

Вторая сторона обязана поддерживать свои сайты во время эвакуации. Он также обязуется принять все возможные меры для сохранения жизни первоклассных работников и имущества.

Статья (16)

Первая сторона обязана приостановить производственную и экспортную деятельность, а также эвакуировать работников в соответствии с инструкциями второй стороны в случае угрозы террористических актов », о которых вторая сторона сообщает первой стороне.

Статья (17)

Вторая сторона несет полную ответственность за любой ущерб, нанесенный первой стороне или одному из ее сотрудников в результате невыполнения второй стороной или невыполнения одним из ее сотрудников своих обязанностей, и первая сторона должна предоставить доказательства размера ущерба второй стороне для компенсации второй стороне.

Статья (18)

Первая сторона несет полную ответственность в случае нарушения процедур безопасности, применяемых второй стороной.

Статья (19)

Если одно из портовых сооружений повреждено и оно принадлежит первой стороне. Первая сторона имеет право сформировать комиссию по расследованию со специалистами для определения ответственности.

Статья (20)

Срок действия этого контракта составляет один год, начиная с даты подписания

Статья (21)

Первая сторона обязана выплатить все взносы в соответствии с положениями дополнения, подписанного между двумя сторонами.

Статья (22)

Вторая сторона обязана обеспечить все участки, которые ей нужны, и предоставить все оборудование, необходимое для предоставления услуг безопасности и защиты, и первая сторона не имеет никаких обязательств в этом отношении.

Статья (23)

Вся информация, касающаяся этого договора, его содержания и процедур для его выполнения, считается строго конфиденциальной.

Статья (24)

Любая поправка или дополнение к этому договору должно быть сделано с одобрения и подписи обеих сторон.

Статья (25)

Первая сторона имеет право прекратить действие настоящего Соглашения. Контракт в случае, если вторая сторона нарушает условия этого контракта или если этого требуют общественные интересы, при этом вторая сторона не возвращает первой стороне компенсации, поскольку вторая сторона не имеет права переуступать этот контракт другой стороне.

Статья (26)

Если иное не упомянуто в этом контракте, оно регулируется законами и правилами ливийского государства

Статья (27)

В случае спора между двумя сторонами, урегулирование будет иметь место За этим следуют дружественные методы, и в случае, если это невозможно, ливийская судебная система является компетентным органом для урегулирования спора.

Статья (28)

Этот контракт был выпущен в двух идентичных экземплярах для каждой стороны на арабском языке, поскольку это язык, утвержденный в ливийском государстве. Первая сторона, вторая сторона, стр. М 2, Миляев Артем Викторович

PS. При переводе разумеется могли быть какие-то неточности (если есть уточнения по переводу, пишите, поправлю), но примерная суть обязательств "МАРа" перед Национальной Нефтяной Корпорацией Ливии достаточно ясна.

PS2. Подписавший этот контракт Миляев Артем Викторович был среди задержанных в Белоруссии.