Последствия пандемии будут ощущаться еще десятилетия – ВОЗ

31.07.2020, 23:40, Новости дня

Мир еще десятилетиями будет ощущать последствия пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщает Reuters, такое мнение высказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на заседании чрезвычайного комитета ВОЗ 31 июля.

Он отметил, что нынешняя пандемия – “это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, а его последствия ощущаются на протяжении десятилетий”.

Гебрейесус подчеркнул, что многое о коронавирусе остается неизвестным, а жители государств – уязвимыми для вируса. По его словам, даже в странах, где произошли серьезные вспышки COVID-19, большинство граждан все еще восприимчивы к инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 31 июля коронавирусом в мире заразилось 17,4 млн человек, жертвами COVID-19 стали более 675 тыс. человек, выздоровело 10,18 млн пациентов.