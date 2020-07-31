 

В мире зафиксирован новый антирекорд по суточному приросту больных COVID-19

31.07.2020, 23:40, Новости дня

В мире за последние сутки выявили рекордные 292 527 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 31 июля.

Общее число случаев выявления COVID-19 превысило 17,1 млн.

Скончалось за последние 24 часа 6812 пациентов с коронавирусом. Всего с начала эпидемии количество умерших достигло в мире 668,91 тыс.

Предыдущий рекорд по числу новых случаев COVID-19 за сутки был установлен 25 июля. По уточненным данным, их тогда выявили 286 169.

На 31 июля наибольшее число случаев COVID-19 подтвердили в США (почти 4,4 млн), Бразилии (более 2,55 млн) и Индии (более 1,6 млн). В десятку стран с высокой заболеваемостью вошли также Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания, Иран.

В Украине по состоянию на сегодня подтвердили 1090 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших составляет 69 884, с начала эпидемии скончалось 1693 пациента, выздоровело 38 752 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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