С 3 августа поезда не будут останавливаться в Луцке и Тернополе из-за вспышки коронавируса

31.07.2020, 23:40, Новости дня

С 3 августа, когда вступит в силу решение о разделении регионов Украины на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по распространению COVID-19, поезда дальнего следования “Укрзалізниці” не будут делать остановку в Луцке и Тернополе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

“Укрзалізниця” во исполнение постановления Кабинета Министров №641 и решений областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 3 августа временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий”, – сказано в сообщении.

В частности, останавливаться в Луцке и Тернополе не будут поезда №41/42 Днепр – Трускавец, №98/97 Ковель – Киев, №88/87 Ковель – Новоалексеевка, №12/11 Одесса – Львов, №81/82 Киев – Ужгород, № 49/50 Киев – Трускавец, №136/135 Черновцы – Одесса, №108/107 Одесса – Ужгород, №110/109 Львов – Херсон, №86/85 Львов – Новоалексеевка, №715/716 Киев – Львов.

“Остановка на указанных станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий в Луцке и Тернополе”, – добавили в “Укрзалізниці”.

Пассажирам, которые уже купили билеты на эти поезда и собирались сойти в Луцке или Тернополе, предложат вернуть полную стоимость билетов.

Правительство Украины разделило страну на четыре зоны в зависимости от распространения инфекционного заболевания COVID-19 – “красную”, “оранжевую”, “желтую” и “зеленую”. Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области попали в “красную” зону адаптивного карантина, что предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

С перечнем населенных пунктов и территорий, вошедших в “оранжевую” и “желтую” зоны, можно ознакомиться здесь.

В Украине по состоянию на 31 июля коронавирус подтвержден у 69 884 человек, с начала эпидемии скончалось 1693 пациента, выздоровело 38 752 человека.