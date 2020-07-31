 

«Продали все нажитое и построили»

31.07.2020, 23:31, Разное

Дегтярев прокомментировал расследование ФБК о московском коттедже его родителей-врачей в 100 млн рублей.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что загородный дом в Новой Москве его родителей-врачей из Самары, который оппозиционер Алексей Навальный накануне оценил в 100 млн рублей, был построен ими на собственные сбережения. Принадлежность его семье квартиры на юго-западе Москвы он также отрицать не стал.

«Отличный домик, мне там нравится. Я скучаю по нему, — сказал в эфире хабаровского канала "Губерния" бывший депутат Госдумы от ЛДПР, возглавивший регион после ареста его однопартийца Сергея Фургала. — Это дом, где живут мои родители, которые, продав все нажитое за всю свою жизнь имущество, а отцу, на всякий случай 71 год, и они работали много за границей, вот, продав все имущество построили дом в Подмосковье» (цитата по Интерфаксу).

Навальный обращал внимание, что участок в 16 соток у МКАД, на котором построили дом, был куплен отцом Дегтярева вскоре после участия политика в выборах мэра Москвы 2013 года, а за год до его участия в выборах мэра 2018 года Дегтярев приобрел у мэрии квартиру в 92 кв.м. у метро «Академическая», которую вскоре передал матери.

Жилая же площади загородного дома у МКАД в несколько раз больше заявленных в Росреестре 266 кв.м., настаивал Навальный, показывая съемку с дрона. Ее могли занизить для «экономии на налогах», утверждал он.

«У этого дома есть пристройка, которая не зарегистрирована — так она еще не достроена, — ответил на это Дегтярев. — Мой отец он долго довольно-таки этим занимается. Там уже идут отделочные работы, денег не хватает как всегда. Как закончит — сразу поставит на учет. Как и все граждане РФ <..> Да что там еще обсуждать-то [в расследовании]. Я посмотрел.

Ничего интересного, как всегда, цифры из пальца. По факту, правда, дом есть, квартира есть, а как иначе».

Источник: Новая газета





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