Российской вакциной от коронавируса заинтересовались свыше 20 стран
31.07.2020, 23:30, Новости дня
Свыше 20 стран заинтересовались российской вакциной от коронавируса, сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Дмитриев сообщил, что пять государств намерены принять участие в производстве, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Как сообщил глава РФПИ, «первая и вторая фазы» испытаний продемонстрировали, что «100% испытуемых выработали иммунитет на 21-й день». Он «удваивается после второй попытки».
Дмитриев отметил, что «100% животных тоже выработали иммунитет».
Он сообщил, что информация о вакцине будет опубликована в августе.
Глава РФПИ пояснил, что в РФ «выбрали наиболее безопасный подход, он был тщательно протестирован не только сейчас, но и в вакцине против лихорадки Эбола, которая была одобрена ранее». Дмитриев подчеркнул, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцину «очень тщательно тестируют». Дмитриев заверил, что «выбран самый безопасный механизм доставки для этой вакцины».
Напомним, регистрация вакцины центра Гамалеи планируется в августе, а производство – в сентябре, у вакцины центра «Вектор» – в сентябре и октябре соответственно.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет