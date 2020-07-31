 

Российской вакциной от коронавируса заинтересовались свыше 20 стран

31.07.2020, 23:30, Новости дня

Свыше 20 стран заинтересовались российской вакциной от коронавируса, сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Дмитриев сообщил, что пять государств намерены принять участие в производстве, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Как сообщил глава РФПИ, «первая и вторая фазы» испытаний продемонстрировали, что «100% испытуемых выработали иммунитет на 21-й день». Он «удваивается после второй попытки». 

Дмитриев отметил, что «100% животных тоже выработали иммунитет».

Он сообщил, что информация о вакцине будет опубликована в августе.

Глава РФПИ пояснил, что в РФ «выбрали наиболее безопасный подход, он был тщательно протестирован не только сейчас, но и в вакцине против лихорадки Эбола, которая была одобрена ранее». Дмитриев подчеркнул, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцину «очень тщательно тестируют». Дмитриев заверил, что «выбран самый безопасный механизм доставки для этой вакцины».

Напомним, регистрация вакцины центра Гамалеи планируется в августе, а производство – в сентябре, у вакцины центра «Вектор» – в сентябре и октябре соответственно.





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