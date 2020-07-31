 

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

31.07.2020, 23:30, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 13 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Отмечается, что «у всех был подтвержден диагноз «пневмония». Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в столице – 4473 человек, передает ТАСС.

Днем ранее в Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом.

Напомним, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что в Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, так как некоторые розничные сети «расслабились».

Мэр столицы Сергей Собянин заявил о снижении числа вновь выявляемых случаев COVID-19 в Москве, а также отметил, что город вышел на минимальный уровень заболевания коронавирусом, ниже он опускаться уже не будет.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Госдума одобрила введение штрафов за хамство чиновников

23.07 / Захарова объяснила требование США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне

13.07 / В Украине снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом

19.07 / “Отомстили, отправив в нокаут”. В Днепре нашли мужчину, который избил женщину в маршрутке

08.07 / Le Parisien – французский суд требует от Павленского пойти к психиатру

28.07 / Мнения: Идея «русской» вины разрушительна для всех

09.07 / СМИ: Жириновский заранее знал о деле против Фургала

09.07 / В РПЦ объяснили, почему Христа нельзя изображать чернокожим

30.06 / Укрощение «чёрного лебедя» пандемии станет для Меркель одним из сложнейших испытаний

31.07 / Банки захотели получить право списывать деньги со «спящих» счетов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска