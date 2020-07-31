В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

31.07.2020, 23:30, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 13 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Отмечается, что «у всех был подтвержден диагноз «пневмония». Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в столице – 4473 человек, передает ТАСС.

Днем ранее в Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом.

Напомним, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что в Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, так как некоторые розничные сети «расслабились».

Мэр столицы Сергей Собянин заявил о снижении числа вновь выявляемых случаев COVID-19 в Москве, а также отметил, что город вышел на минимальный уровень заболевания коронавирусом, ниже он опускаться уже не будет.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



